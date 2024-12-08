Hindistan'da bir CMF Phone 1, kullanıcının cebinde patladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Günümüzde hemen hemen tüm akıllı telefonlarda lityum iyon bataryalar kullanılıyor ve bu bataryalar doğru tasarlanmamış ürünlerde aşırı ısınma vs. nedenlerle patlayabiliyor. Samsung, Galaxy Note7 serisi ile batarya kapasitesini artırmak için sınırları zorlamanın ne denli hatalı olduğunu zor yoldan öğrenmişti. Ancak bugüne kadar patlama haberleri çıkan iPhone, Huawei, Xiaomi telefonlar da oldu. Çoğu durumda üçüncü parti şarj adaptörü ya da kablo kullanımı bir numaralı hata oldu.

Son akıllı telefon patlama haberi Hindistan'dan geldi ve ne yazık ki bu seferki bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. ABP Majha tarafından paylaşılan habere göre Maharashtra kentinde bir kişinin cebindeki CMF Phone 1, kişi motosiklet üzerindeyken henüz açıklanmayan bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

CMF Phone 1, Hindistan'da geçtiğimiz temmuz ayında satışa sunulmuştu ve bugüne kadar herhangi bir patlama vakası yaşanmamıştı. Bu nedenle patlamanın kronik bir sorundan kaynaklandığı düşünülmüyor. Ayrıca cihaz, sahibinin cebindeyken patladığından 3. parti şarj aleti ya da kablosunun suçlu olmadığı da tahmin ediliyor. Bu durumda ise 1. şüpheli batarya.

Teknik incelemeler tamamlandığında CMF Phone 1'in neden patladığı daha iyi anlaşılacaktır. Bu tarz olaylarla karşılaşmamak için cihazlarınızı daima orijinal şarj cihazı ve kablosu ile şarj ettiğinizden emin olun. Ayrıca cihazın aşırı ısınmasına neden olabilecek (ateş, doğrudan güneş ışığı vb.) durumlardan korumanız da önemdi.