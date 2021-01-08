CoolPad Cool S Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

CoolPad, hem fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çeken yeni orta segment akıllı telefonu Cool S'i duyurdu. Dörtlü arka kamera ve delikli ekranı ile günümüz akıllı telefon trendlerini takip eden cihaz, seviyesinin rekabetçi modellerinden biri olabilir.

Fiyat/performans olarak başarılı sayılan ürünleriyle ünlü akıllı telefon üreticisi Coolpad, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Coolpad Cool S’i duyurdu. Delikli ekran tasarımı, dikdörtgen çoklu kamera kurulumu ve yüksek ekran/gövde oranıyla modern bir tasarıma sahip olan Cool S, her bütçeye hitap eden bir fiyat etiketine sahip.

Coolpad Cool S, 6,53 inç büyüklüğündeki ekranında Full HD+ çözünürlük ve LCD panel sunuyor. Ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte ise 25 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

Günücü MediaTek’in Helio P60 işlemcisinden alan Coolpad Cool S; 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan cihaz, 5.000 mAh’lik bataryasıyla tek şarjla bir günü rahatlıkla tamamlayabilmeyi vadediyor.

Coolpad Cool S özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P60

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+ LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 0,3 MP

Ön Kamera: 25 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Coolpad Cool S fiyatı

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Coolpad Cool S için 193 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda. Şu anda yalnızca Nepal’de satışa sunulan cihazın ilerleyen dönemde farklı pazarlara da açılması bekleniyor.