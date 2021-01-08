CoolPad Cool S Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Fiyat/performans olarak başarılı sayılan ürünleriyle ünlü akıllı telefon üreticisi Coolpad, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Coolpad Cool S’i duyurdu. Delikli ekran tasarımı, dikdörtgen çoklu kamera kurulumu ve yüksek ekran/gövde oranıyla modern bir tasarıma sahip olan Cool S, her bütçeye hitap eden bir fiyat etiketine sahip.
Coolpad Cool S, 6,53 inç büyüklüğündeki ekranında Full HD+ çözünürlük ve LCD panel sunuyor. Ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte ise 25 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.
Günücü MediaTek’in Helio P60 işlemcisinden alan Coolpad Cool S; 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan cihaz, 5.000 mAh’lik bataryasıyla tek şarjla bir günü rahatlıkla tamamlayabilmeyi vadediyor.
Coolpad Cool S özellikleri
- İşlemci: MediaTek Helio P60
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Ekran: 6,53 inç Full HD+ LCD
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 0,3 MP
- Ön Kamera: 25 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
Coolpad Cool S fiyatı
Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Coolpad Cool S için 193 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda. Şu anda yalnızca Nepal’de satışa sunulan cihazın ilerleyen dönemde farklı pazarlara da açılması bekleniyor.