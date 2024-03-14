Microsoft, "Güvenlik için Copilot" adlı yapay zekâ güvenlik aracını hizmete sokacak. Bu araç sayesinde siber güvenlik profesyonelleri daha kompleks sorunlara odaklanabilecekler.

Microsoft, 1 Nisan tarihinde yeni bir yapay zekâ aracını devreye sokarak siber güvenlik uzmanlarının işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu araç, şüpheli vakaların özetlerini derleyebilecek ve hacker'ların, kötü niyetli saldırılarını gizlemek için kullandıkları yöntemler hakkında da bilgiler verecek.

Aslında Copilot için Güvenlik uygulaması yeni değil ve Microsoft, son bir yıldır çeşitli kurumsal müşterileri ile birlikte bu sistemin eğitimi üzerinde uğraşıyor. Firmadan gelen açıklamaya göre bu müşterilerin ve partnerlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Müşteriler, bu sistemi ne kadar kullandıklarına ve ne alanlarda kullandıklarına göre ücretlendiriliyor. Bu anlamda Microsoft, daha önce Azure servislerinde gördüğümüz fiyatlandırma politikasını takip ediyor.

OpenAI'dan destek alındı

Yapay zekânın zaman zaman bir şeyleri anlatırken ya da bazı işlemler gerçekleştirilirken saçmalaması, yer yer rezil etmesi mümkün. Bir de işin ucunda siber güvenlik gibi bir konu olunca Microsoft ipin ucunu sıkı tutuyor. Bunun için de yapay zekânın eğitiminde OpenAI'ın modelinden de destek aldı. Konuyla ilgili olarak Microsoft Başkan Yardımcısı Andrew Conway, durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ifade ediyor. Öte yandan bu alandaki çalışmalarda hâlâ yanlış pozitifler ve yanlış negatifler bulduklarını, alanın yapısı gereği hataların görüldüğünü de ekledi.

Copilot, Microsoft'un tüm güvenlik ve gizlilik yazılımları ile çalışarak bir asistan paneli kullanıma sunuyor. Böylece toplanan güvenlik uyarıları derlenebiliyor, her bir vaka tek tek incelenebiliyor ve ilgili olanlar bir arada toparlanabiliyor. Sonrasında da zaman alıcı derleme ve raporlama sürecini Copilot gerçekleştirebiliyor. Ayrıca hackerların kullandığı gizlenme yöntemlerini de tespit edip açıklayabilen Copilot, böylece uzmanlara farklı konulara odaklanma şansı veriyor.