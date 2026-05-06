Yeni Xbox CEO'su Asha Sharma, Xbox'ın mobil uygulaması ve konsolu için geliştirilen Copilot yapay zekâ aracı versiyonunu kaldırılacağını açıkladı.

Son yıllarda iyice düşüşte olan Xbox, gelen yeni CEO Asha Sharma ile birlikte bir yeniden yükselme adımları atmaya başlamıştı. Öyle ki Sharma yönetimi, Microsoft’un oyun departmanının yol haritasını değiştirdiğini açıklamış, Xbox ismine geri dönmüş, oyuncu odaklı bir gelecek planladıklarını duyurmuşlardı. Ayrıca Game Pass’in aşırı yüksek olan fiyatlarında düşüşe bile gitmişlerdi. Yani Sharma geldiğinden beri güzel adımlar geliyordu.

Yeni CEO, göreve geldiğinden beri birçok yeni çalışanı ekibine dahil ediyordu. Bunlar arasında önceden çalıştığı CoreAI yapay zekâ departmanından isimler de var. Şimdi ise Sharma, yepyeni bir açıklama yaptı ve Xbox tarafında yapılacak yeni hamlelerini duyurdu.

Copilot, Xbox'tan kaldırılacak

X üzerinden açıklama yapan Sharma, Xbox'ın daha hızlı hareket etmesi, toplulukla bağını derinleştirmesi ve hem oyuncular hem de geliştiriciler için sürtüşmeleri gidermesi gerektiğini belirten ifadeler kullandı. Devamında ise şunları ekledi: “Bugün, Xbox'ı kurmaya yardımcı olan liderleri terfi ettirirken, bizi ileriye taşımaya yardımcı olacak yeni sesleri de kadroya kattık. İşletmeyi tekrar rayına oturturken bu denge çok önemli.”

Yeni CEO, bu geçişin bir parçası olarak hedefleriyle uyumlu olmayan özellikleri kullanımdan kaldıracaklarını da belirtti. Bu kapsamda Microsoft’un yapay zekâ aracı Copilot’un Xbox'ın konsol ve mobil tarafından kaldırılacağını, bu amaç için geliştirilme süreçlerinin durdurulacağını açıkladı.

Microsoft, geçen yıl Copilot’u Xbox’a getireceğini açıklamıştı. İlk olarak test olarak yayımlanan ve geliştirme süreci hâlâ devam eden bu özellikte Copilot, oyuncular için bir asistan görevi görüyor, oyun oynarken onlara yardımcı olabiliyordu. Ancak Sharma, Copilot’un Xbox’ta gereksiz olduğuna ve hedefleriyle uyuşmadığına karar verdi.