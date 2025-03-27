Cristiano Ronaldo, sürpriz bir duyuru yaparak önümüzdeki ay çıkacak dövüş oyunu Fatal Fury: City of the Wolves'ta oynanabilir bir karakter olacağını açıkladı.

Bir zamanların efsane dövüş oyunu Fatal Fury, geri dönmeye hazırlanıyordu. SNK Corporation imzalı Fatal Fury: City of the Wolves, 24 Nisan 2025 tarihinde PC, PlayStation ve Xbox için piyasaya sürülecekti.

Şimdi ise oyunu bekleyenleri daha da sevindirecek bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, oyunda yer alacağını açıkladı.

Ronaldo, oynanabilir bir karakter olacak

Efsane futbolcu, X üzerinden yaptığı bir duyuruyla bu ortaklığı açıkladı ve oynanabilir bir karakter olacağını ifade etti. Ayrıca kendisinin yer aldığı bir fragmanı da paylaştı. Bu fragmandan Ronaldo’nun oyunda nasıl görüneceği hakkında fikir edinebiliyoruz.

Ünlü futbolcu, Portekiz millî takım formasını andıran kırmızı bir formayla oyunda yer alacak. Futboldan ilham alan hareketleriyle de rakiplerinizle dövüşebileceksiniz. Ronaldo’nun oyunun İngilizce versiyonunda Juan Felipe Sierra tarafından, Japoncada ise Masaaki Mizunaka tarafından seslendirileceği aktarılmış.

İkonik serininin hikâyesini devam ettirecek Fatal Fury: City of the Wolves, şu anda ön siparişe açık. Oyun; Steam’de 44,99 dolara, PlayStation’da 2.099 TL’ye, Xbox’ta ise 1.954,07 TL’ye alınabiliyor.