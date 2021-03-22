CS:GO'daki Kan Efekti Nasıl Silinir?

2012'de çıkmasına rağmen hala on binlerce anlık oyuncuya ulaşan Counter-Strike: Global Offensive; özellikle bir yayıncıysanız ya da olmayı düşünüyorsanız başınıza dert açabilir. Bunun için oyun esnasında görülen kan efektlerini silmeniz gerekebilir.

CS:GO, hepimizin bildiği üzere efsanevi Counter Strike serisinin en son oyunu. Oyun 12 Ağustos 2011’de duyuruldu. Sonrasında Playstation 3, Xbox 360, Microsoft Windows and OS X ve Linux için indirilebilir şekle geldi. Oyun hala espor turnuvaları ve geniş oyuncu kitlesiyle kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

Oyuncularına birçok özelleştirme seçeneği sunan CS:GO, aynı zamanda rekabetçi modunu kaybettirmeden oyun içi değişikliklere de izin veriyor. Bu şekilde her oyuncu kendi crosshair “hedef göstergesi”, kendilerine özel FPS ayarları ve kodlarıyla oynayabiliyor. CS:GO kan silme kodu ile duvar ve yerdeki kanlar, bomba izleri, mermi delikleri gibi kaplamaları yok edebilirsiniz. Bu sayede hem FPS’iniz yükselecek, hem de düşmanlarınızı görebilmeniz için daha rahat bir görüş açısına sahip olabileceksiniz.

CS:GO kan silme kodu nasıl kullanılır?

Adım #1: Konsolu etkinleştirin; CS:GO oyununu açtıktan sonra Ayarlar kısmına gidin, Oyun (Game) sekmesinin en altından konsolu etkinleştirin,

Konsolu etkinleştirin; Adım #2: Konsolu açmak için tuş atayın; Yine Ayarlar sekmesinden Arayüz Ayarlarına (UI Keys) tıklayın, En alttan konsol tuşu ata düğmesine (Toggle Console) basıp konsol için bir tuş atayın,

Konsolu açmak için tuş atayın; Adım #3: Konsolu açıp kodu girin; Atadığınız tuşa basarak konsolu açın, Açtığınız konsola bind shift "r_cleardecals" yazın ve Enter’a basın.

Konsolu açıp kodu girin;

CS:GO’da bu kodlar makro mantığı ile bir tuşa atanıyor. CS:GO kan silme kodu “shift” atanırsa yavaş yürümek için kullandığımız bu tuşa her bastığımızda oyuna bu tür kaplamaları silmesi yönünde komut verdiğimiz için oyunda kan neredeyse hiç gözükmemiş oluyor. Bu özellik hedef aldığımız oyuncudan çıkan kanı görmememizi sağlıyor. Bu sayede daha temiz bir görüntü elde edip nişan almamız kolaylaşıyor. eSporcuların bu kodu kullanmalarının en büyük sebebi de nişan almayı ve görüşü kolaylaştırması. CS:GO kan silme kodunu ve bu kodu çalıştırabilmek için yapmanız gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz.

Adım #1: Konsolu Etkinleştirme

Komut konsolunu (Developer Console) etkinleştirin. Böylece varsayılan ayarlarda kapalı olan konsolu erişime açmış olacaksınız.

Adım #2: Konsolu Açmak için Tuş Atama

En alttan konsol tuşu ata düğmesine (Toggle Console) basıp konsol için bir tuş atayın. Bu şekilde geliştirici konsola erişiminiz olacak ve kodları yazabileceksiniz.

Adım #3: Konsolu Açıp Kodu Girme

Atadığınız tuşa basarak konsolu açtıktan sonra bind shift "r_cleardecals" yazarak Enter'a basın. Bu şekilde oyuna girdiğinizde “shift” tuşuna basarak etraftaki kaplamaları silebileceksiniz. Aşağıda CS:GO kan silme kodu dışında, CS:GO deneyiminizi güzelleştirecek kodları ve ne işe yaradıklarını bulabilirsiniz.

CS:GO rekabetçi sunucularında kullanabileceğiniz kodlar:

net_graph 1 : Listedeki en yararlı kodlardan biri. Ekranınızda FPS, ping ve tick değerinin de içinde olduğu bilgileri listeliyor.

: Listedeki en yararlı kodlardan biri. Ekranınızda FPS, ping ve tick değerinin de içinde olduğu bilgileri listeliyor. fps_max 0 : Bu komut, saniyedeki kare sayınızı (FPS) en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. FPS'nizdeki kısıtlamayı kaldırır ve bilgisayarınızın maksimum potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yukarıdaki kod sayesinde 60 FPS bariyeri kısıtlanmak kalmak yerine, bunun üzerine çıkabilirsiniz. Konsola komutu yazdıktan sonra FPS’inizdeki değişikliği hemen fark edeceksiniz.

: Bu komut, saniyedeki kare sayınızı (FPS) en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. FPS'nizdeki kısıtlamayı kaldırır ve bilgisayarınızın maksimum potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yukarıdaki kod sayesinde 60 FPS bariyeri kısıtlanmak kalmak yerine, bunun üzerine çıkabilirsiniz. Konsola komutu yazdıktan sonra FPS’inizdeki değişikliği hemen fark edeceksiniz. cl_radar_always_centered : Oyunda harita yerine siz hareket ettikçe hareket eden bir radar kullanıldığından dolayı; radarda gördüğünüz kırmızı noktaların yeri konusunda yanılabilirsiniz. Yukarıdaki komut sizin için radarı ortalar, böylece radar sizinle birlikte hareket etmez. Şimdiye kadar yukarıdaki komut olmadan oynuyorsanız alışmanız zaman alabilir. Ama göreceksiniz ki sabit radarla oynamak düşmanlarınızın ne taraftan geldiğini anlamanız açısından size oldukça yarar sağlayacak.

: Oyunda harita yerine siz hareket ettikçe hareket eden bir radar kullanıldığından dolayı; radarda gördüğünüz kırmızı noktaların yeri konusunda yanılabilirsiniz. Yukarıdaki komut sizin için radarı ortalar, böylece radar sizinle birlikte hareket etmez. Şimdiye kadar yukarıdaki komut olmadan oynuyorsanız alışmanız zaman alabilir. Ama göreceksiniz ki sabit radarla oynamak düşmanlarınızın ne taraftan geldiğini anlamanız açısından size oldukça yarar sağlayacak. cl_use_opens_buy_menu 0 : Diyelim ki round yeni başladı ve arkadaşınız size bir silah attı. Yerdeki silahı almak için E tuşuna bastığınızda silahı denk getiremezseniz oyun sizin için satın alma menüsünü açar. Yukarıdaki kodu konsola girdiğinizde “E” tuşu artık satın alma menüsünü açmaz hale gelecek.

: Diyelim ki round yeni başladı ve arkadaşınız size bir silah attı. Yerdeki silahı almak için E tuşuna bastığınızda silahı denk getiremezseniz oyun sizin için satın alma menüsünü açar. Yukarıdaki kodu konsola girdiğinizde “E” tuşu artık satın alma menüsünü açmaz hale gelecek. +cl_show_team_equipment : “Show team equipment” kodu takım arkadaşlarınızın kafasının üstünde sahip oldukları silahları ve el bombalarını gösterir. Bu sayede arkadaşlarınızın ekipmanı hakkında uzakta da olsanız bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bir ses duyduğunuzda prefire atarak arkadaşınızı da vurmamanızı sağlar.

: “Show team equipment” kodu takım arkadaşlarınızın kafasının üstünde sahip oldukları silahları ve el bombalarını gösterir. Bu sayede arkadaşlarınızın ekipmanı hakkında uzakta da olsanız bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bir ses duyduğunuzda prefire atarak arkadaşınızı da vurmamanızı sağlar. voice_scale 0.3 : Eğer oyuna tanıdığınız takım arkadaşlarınızla girmediyseniz rastgele oyuncular bazen çok sesli olabilirler. Yüksek sesle konuşan takım arkadaşlarınızın sesini duyabilecek kadar kısmak sizi oyuna daha konsantre hale getirecektir. İşte bu kolaylık için yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz.

: Eğer oyuna tanıdığınız takım arkadaşlarınızla girmediyseniz rastgele oyuncular bazen çok sesli olabilirler. Yüksek sesle konuşan takım arkadaşlarınızın sesini duyabilecek kadar kısmak sizi oyuna daha konsantre hale getirecektir. İşte bu kolaylık için yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz. novid : Oyun içi ile ilgili bir kod olmasa da novid de oldukça yararlı bir kod. Yukarıdaki kodu kullanarak Valve’in 1000 kere izlediğimiz introlarını izlemeden geçebilirsiniz.

: Oyun içi ile ilgili bir kod olmasa da novid de oldukça yararlı bir kod. Yukarıdaki kodu kullanarak Valve’in 1000 kere izlediğimiz introlarını izlemeden geçebilirsiniz. language : “Language” kod ile oyununuzun dili değiştirebilirsiniz. Örneğin dili İngilizce’ye çevirmek isterseniz konsola "language english" yazmanız yeterli olacaktır.

: “Language” kod ile oyununuzun dili değiştirebilirsiniz. Örneğin dili İngilizce’ye çevirmek isterseniz konsola "language english" yazmanız yeterli olacaktır. cl_hud_color : Bu komutla arayüzünüzün rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin “cl_hud_color red” yazmanız ara yüzünüzü kırmızıya çevirecek.

: Bu komutla arayüzünüzün rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin “cl_hud_color red” yazmanız ara yüzünüzü kırmızıya çevirecek. cl_lefthand : Eğer solaksanız, ya da sadece değişiklik istiyorsanız yukarıdaki kodu kullanarak silahı sol elinizde tutmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde karakteriniz ve silahınız ekranın solunda gözükmeye başlayacak. Eğer bu kodu geri almak isterseniz “cl_righthand” yazmanız yeterli.

: Eğer solaksanız, ya da sadece değişiklik istiyorsanız yukarıdaki kodu kullanarak silahı sol elinizde tutmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde karakteriniz ve silahınız ekranın solunda gözükmeye başlayacak. Eğer bu kodu geri almak isterseniz “cl_righthand” yazmanız yeterli. voice_enable 0 : Eğer takım arkadaşlarınızın sesini tamamen kısmak isterseniz, neredeyse CS: GO kan silme kodu kadar değerli olan yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir takım arkadaşınızı duymayacaksınız.

: Eğer takım arkadaşlarınızın sesini tamamen kısmak isterseniz, neredeyse CS: GO kan silme kodu kadar değerli olan yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir takım arkadaşınızı duymayacaksınız. disconnect : Disconnect kodu ile bulunduğunuz server’ı başka hiçbir şeye basmadan terkedebileceksiniz. Bu kod genelde maç sonlarında yararlı olur.

: Disconnect kodu ile bulunduğunuz server’ı başka hiçbir şeye basmadan terkedebileceksiniz. Bu kod genelde maç sonlarında yararlı olur. quit: Bu komutla oyunu kapatabilirsiniz.

Böylece CS: GO kan silme kodu rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki rehber yazılarımızda görüşmek üzere!