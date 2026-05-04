Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Cupra, Araçlarında "Canlı" Renklerden Uzak Duracak: Tamam da Niye?

Cupra, daha önceki araçlarında olduğu gibi gelecek araçlarında da canlı renklerden uzak duracağını açıkladı.

Cupra, Araçlarında "Canlı" Renklerden Uzak Duracak: Tamam da Niye?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil sektöründe bazı markalar hızla, bazıları konforla, bazıları ise tasarımla öne çıkıyor ancak Cupra, bu üçlüye farklı bir yaklaşım getiriyor ve artık renkleri geri planda bırakıp karakteri öne çıkarmayı amaçladığını söylüyor.

Markanın yaratıcı direktörü Francesca Sangalli’nin yaptığı açıklamalar, Cupra’nın neden yıllardır gri tonlarına sadık kaldığını ortaya çıkarmış durumda.

İçerikten Görseller

Cupra, Araçlarında "Canlı" Renklerden Uzak Duracak: Tamam da Niye?
2

“Canlı renkler markayı sıradanlaştırır”

2

Sangalli’ye göre daha canlı renklere yönelmek, Cupra’nın kimliğini zayıflatma riski taşıyor çünkü bu durumda marka, diğer üreticilerin izinden gitmiş oluyor.

Yeni model Raval bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. Araç beyaz, siyah, bakır tonları, mat gri, mat siyah, inci grisi ve mat yeşil gibi daha “cansız” renklerle sunuluyor. Yani markaya göre göz alıcı değil, karakterli.

“Kırmızıyı Ferrari'ye bırakıyoruz”

Sangalli, Cupra'nın bu konudaki yaklaşımını “Asla kırmızı bir Cupra görmeyeceksiniz. Sarı da yok. Onları Ferrari gibi güçlü renk kimliği olan markalara bırakıyoruz.” açıklamasıyla Ferrari ile örneklendirdi.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gemi Gibi Otomobil Chery Tiggo X Tanıtıldı: 1500 KM Menzil!

Gemi Gibi Otomobil Chery Tiggo X Tanıtıldı: 1500 KM Menzil!

Elektrikli Golf Hakkında Resmi Açıklama: Tasarımı Buna Benzeyecek

Elektrikli Golf Hakkında Resmi Açıklama: Tasarımı Buna Benzeyecek

Araba Elektrikli Araba Cupra

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

HDMI ve VGA Arasındaki Fark Ne? Hangisi Daha İyi?

HDMI ve VGA Arasındaki Fark Ne? Hangisi Daha İyi?

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com