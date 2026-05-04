Cupra, Araçlarında "Canlı" Renklerden Uzak Duracak: Tamam da Niye?

Cupra, daha önceki araçlarında olduğu gibi gelecek araçlarında da canlı renklerden uzak duracağını açıkladı.

Otomobil sektöründe bazı markalar hızla, bazıları konforla, bazıları ise tasarımla öne çıkıyor ancak Cupra, bu üçlüye farklı bir yaklaşım getiriyor ve artık renkleri geri planda bırakıp karakteri öne çıkarmayı amaçladığını söylüyor.

Markanın yaratıcı direktörü Francesca Sangalli’nin yaptığı açıklamalar, Cupra’nın neden yıllardır gri tonlarına sadık kaldığını ortaya çıkarmış durumda.

“Canlı renkler markayı sıradanlaştırır”

Sangalli’ye göre daha canlı renklere yönelmek, Cupra’nın kimliğini zayıflatma riski taşıyor çünkü bu durumda marka, diğer üreticilerin izinden gitmiş oluyor.

Yeni model Raval bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. Araç beyaz, siyah, bakır tonları, mat gri, mat siyah, inci grisi ve mat yeşil gibi daha “cansız” renklerle sunuluyor. Yani markaya göre göz alıcı değil, karakterli.

“Kırmızıyı Ferrari'ye bırakıyoruz”

Sangalli, Cupra'nın bu konudaki yaklaşımını “Asla kırmızı bir Cupra görmeyeceksiniz. Sarı da yok. Onları Ferrari gibi güçlü renk kimliği olan markalara bırakıyoruz.” açıklamasıyla Ferrari ile örneklendirdi.