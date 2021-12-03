Yeni Cybertruck Modelinde ‘Yengeç Yürüyüşü’ Modu Olacak

Elon Musk’ın gözbebeği Cybertruck hakkında yeni bir bilgi daha elde edildi. Araçta arka ve ön tekerleklerin aynı anda hareket ettiği ‘yengeç yürüyüşü’ özelliğinin yer alacağını paylaşan Musk, 2022 yılında üretime girileceğini bir kez daha yineledi.

Otomobil sektörünün en değerli markası Tesla, haber başlıklarındaki yerini koruyor. Elon Musk, bir yandan Çin’de üretilen 20 bin aracı geri toplamaya başlarken diğer yandan da şirketin hisselerini satmaya devam ediyor. Bu arada otomobil tutkunları ise bir sonraki Cybertruck modelinin özellikleri hakkında bilgi elde etmek için bekleyişi sürdürüyor.

Musk, bu konudaki sessizliğini bozarak yeni Cybertruck modeli hakkında birkaç yeni bilgi daha paylaştı. Geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cybertruck otomobillerin ‘kasıtlı olarak abartılı teknolojilerin kullanıldığı bir platform’ olduğunu söyleyen Musk, aracın hem arka hem de ön tekerleklerinin aynı anda hareket ettirileceği ‘yengeç yürüyüşü’ modu olacağını açıkladı.

Bu teknolojinin aynısını General Motors da kullanıyor:

Elektrikli otomobil sektörünün iddialı isimlerinden General Motors, tam-elektrikli Hummer SUV modelinde Cybertruck’da olması planlanan ‘yengeç yürüyüşü’ özelliğini yayınladıkları bir videoyla tanıtmıştı. Yeni Cybertruck modelin 4 motorlu olacağını açıklayan Musk, geçtiğimiz dönemde üretim sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı gelecek yıl üretime başlanacağını belirtiyor.

Cybertruck’ın yeni 4 motorlu modeli, aracın şu ana kadarki en pahalı versiyonu olarak satışa sunulacak. Tesla’nın şu ana kadar tanıttığı 3 motorlu Cybertruck modeli, 0’dan 100 km hıza 2,9 saniyede ulaşabiliyor ve 800 kilometrelik bir menzil sunuyor. Buna ek olarak, otomobilin 1 ve 2 motorlu daha bütçe dostu modelleri de bulunuyor. Cybertruck versiyonlarının detaylı özellikleri hakkında şu ana kadar bir paylaşımda bulunulmadı. Ancak 2022 yılının başından itibaren haber başlıklarında daha sık yer alacağı kesin gibi duruyor.