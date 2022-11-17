8 Yıl Önce Duyurulan Dead Island 2, Yine Ertelendi...

2014 yılında duyurulan ve Dead Island isimli aksiyon rol yapma oyununun devamı niteliğinde olan Dead Island 2, ne yazık ki bir kez daha ertelendi. Geliştirici ekip, oyunun "12 kısa hafta" sonra yayınlanacağını duyurdu.

Video oyun tutkunları, 2011 yılında Dead Island isimli bir oyun ile tanışma imkanı yakalamışlardı. Aksiyon rol yapma türündeki oyun hem PC hem de konsol sahipleri tarafından beğenilmişti. Hal böyle olunca da geliştirici ekip, Dead Island 2 isimli yeni oyun için kolları sıvadı. 2014 yılından beri üzerinde çalışılan oyun ile ilgili gelen son haberlerse ne yazık ki bir kez daha can sıkıcı.

Dead Island 2, yıllar boyunca ertelenip durdu. Hatta bu süreçte ara oyunlar da piyasaya sürüldü. Birkaç ay önce yapılan bir açıklamada ise Dead Island 2'nin 6 Aralık'ta yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak yapılan son açıklama, oyunun bir kez daha ertelendiğini gözler önüne serdi. Peki bundan sonra da erteleme olur mu? Açıkçası olsa da kimseyi şaşırtmaz...

Dead Island 2, 28 Nisan 2023'te yayınlanacak!

Dambuster Studios tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için yayınlanacak olan oyun, yapılan son açıklamaya göre 28 Nisan 2023'te oyuncularla buluşacak. Oyunun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 3 aylık erteleme için "12 kısa hafta" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Bu arada; Dead Island 2 için 6 Aralık'ta bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, oyunun geldiği son aşamayı gözler önüne serecek. Oyuncular, oyun mekaniklerini anlayabilmek açısından bir oynanış videosu da görebilecekler. Son olarak; oyunun Epic Games üzerinden 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtelim.