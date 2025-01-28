Son günlerin popüler yapay zekâ aracı DeepSeek'e yönelik yeni kayıtlar durduruldu.

Yapay zekâ sektörünün son günlerdeki parlayan yıldızı DeepSeek, sunuculara yönelik büyük çaplı siber saldırılar nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurdu.

Açık kaynak yapay zekâ modeliyle dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, sektörde tartışmalara yol açmış ve kısa sürede uygulama mağazalarında ChatGPT’yi geride bırakmıştı.

Mevcut üyeler hesaplarını kullanmaya devam edebilecek

DeepSeek'in hızlı yükselişi, sadece 5,6 milyon dolarlık bir geliştirme bütçesine rağmen sektördeki rakiplerinden daha üstün performans sergilemesi nedeniyle şok etkisi yarattı. Tabii bu yükseliş, beraberinde bir dizi soru ve endişeyi de getirdi.

Şirket, siber saldırıların detaylarını açıklamazken, durumun API ve hizmetlerine yönelik bir DDoS saldırısı olabileceği belirtiliyor. DeepSeek’in durum sayfasında "Hizmetlerimize yönelik büyük ölçekli kötü niyetli saldırılar nedeniyle hizmetin sürekliliğini sağlamak için kayıtları geçici olarak sınırlandırıyoruz. Mevcut kullanıcılar her zamanki gibi giriş yapabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer alıyor.

Şu anda yeni kullanıcı kaydı mümkün olmasa da platforma Google hesabı üzerinden giriş yapılabiliyor. Google hesabı ile kayıt olduğunuz takdirde e-posta, dil tercihleri ve profil resimlerinizin DeepSeek ile paylaşılacağını belirtelim.

Güvenlik endişelerini ele aldığımız içeriği buradan okuyabilirsiniz: