Son günlerin popüler yapay zekâsı DeepSeek'e dair güvenlik endişeleri gündemin ana konusu olmuş durumda.

Avustralya Bilim Bakanı Ed Husic, son dönemde hem teknoloji dünyasında hem de piyasada tartışmalara yol açan Çin merkezi yapay zekâ DeepSeek ile ilgili gizlilik endişelerini dile getirdi.

Çin teknoloji şirketleri, geçmişte Huawei ve TikTok gibi örneklerde Çin hükûmetiyle bağlantıları olduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti. Bu durum, kullanıcı verilerinin istihbarat amaçlı toplanabileceği korkusunu da beraberinde getirmişti.

ABD başkanı Donald Trump, DeepSeek’e karşı temkinli olunması gerektiğini belirtirken, maliyet avantajı sağlaması durumunda olumlu bir araç olabileceğinin de altını çizdi.

Buna karşılık Ed Husic, ABC News’e yaptığı açıklamada özellikle “veri ve gizlilik yönetimi” gibi konuların hâlen yanıtlanmamış birçok sorunun bulunduğunu söyledi. Ed Husic, “Bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Böyle durumların titizlikle ele alınması şart.” ifadelerini kullandı.

DeepSeek hangi verileri topluyor?

DeepSeek’in gizlilik politikası, kullanıcılarından geniş bir yelpazede kişisel veri topladığını ve bu verilerin Çin’deki “güvenli sunucularda” saklandığını belirtiyor. Bu veriler şu bilgileri içeriyor:

E-posta adresi, telefon numarası ve doğum tarihi gibi hesap oluşturma bilgileri,

Kullanıcıların uygulamaya sağladığı metin ve ses girişleri, sohbet geçmişleri dâhil,

Cihaz modeli, işletim sistemi, IP adresi ve "tuş vuruş kalıpları" gibi teknik bilgiler.

DeepSeek, topladığı bu verileri hizmetin “güvenliği, istikrarı ve geliştirilmesi” için kullandığını belirtiyor. Ayrıca verilerin, hizmet sağlayıcılar ve reklam ortaklarıyla paylaşılabileceğini ve gerektiği sürece saklanacağını ifade ediyor.

Peki DeepSeek kullanmak güvenli mi?

Oxford Information Labs CEO’su Emily Taylor, kullanıcıların bir yapay zekâ modeline sordukları sorular ve verdikleri bilgiler dâhil olmak üzere, bu içeriklerin modelin geliştiricileri tarafından erişilebilir hâle gelebileceğini söyledi.

Salford Üniversitesi’nden Dr. Richard Whittle ise uygulama ile ilgili çeşitli gizlilik ve veri güvenliği endişelerinin altını çizdi. Bununla birlikte mevcut popüler yapay zekâ modellerinin de farksız olduğunu söyledi.

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