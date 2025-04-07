Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek, yapay zekâ modellerinin akıl yürütebilme yeteneklerini iyileştiren bir teknoloji geliştirdi. Şirket, bu teknolojiyi açık kaynak kodlu hâle getirmek istiyor.

Piyasaya sürüldüğü dönem gündeme bomba gibi düşen Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yapay zekâ modellerinin akıl yürütme özelliğine ilişkin yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen bu yöntem, kullanıcıların yapay zekâ modellerini daha etkin yönlendirebilmelerini sağlayacak. Modeller, şimdikilere kıyasla çok daha iyi bir şekilde akıl yürütebilecekler.

DeepSeek'in açıklamasına göre geliştirilen teknoloji, yapay zekâ modellerinin hem daha hızlı hem de daha iyi sonuç vermelerini sağlayacak. Üstelik yapay zekâ, bunu yaparken daha iyi bir şekilde akıl yürütebilecek.

DeepSeek, yeni teknolojisini açık kaynak kodlu hâle getirmek istiyor

Şirketin açıklamasına göre yapay zekâ modellerinin akıl yürütme yeteneklerini iyileştirecek teknoloji, gelecekte açık kaynak kodlu hâle getirilecek. Ancak şirket, şu an için bununla ilgili bir takvim açıklamadı.

DeepSeek'in yeni teknolojisi, duyuru zamanlaması açısından dikkat çekici. Zira pek çok kişi, şirketin bu ay içerisinde R2 olarak isimlendirilen yeni bir yapay zekâ modeli duyurmasını bekliyor. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak gelen son haberler, çalışmaların tam gaz devam ettiğini gözler önüne seriyor.