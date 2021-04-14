Türk Dizilerini Yurt Dışına İhraç Edecek 'Dramax' Tanıtıldı

CNN Türk, Kanal D, Milliyet, Hürriyet ve Posta'nın sahibi olan Demirören Holding, bugüne kadar çekilen ve bundan sonra çekilecek yerli dizi, film ve belgeselleri dublajlı ve alt yazılı şekilde yurt dışına ihraç edecek Dramax platformunu tanıttı. Platform Türkiye'deki lisanslı içerik üreticileri için YouTube benzeri bir modelle çalışacak.

Yerli dizilerin özellikle EMEA ve Latin Amerika'daki başarısı, Türkiye'yi ABD'den sonraki en büyük içerik ihraç eden ülke konumuna getirmişti. Ancak bu diziler, filmler ve belgeseller; Netflix'in başını çektiği dijital platformlarda değil, daha çok yabancı ülkelerin TV kanallarına satılıyordu.

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından olan Demirören Holding, Dramax adını taşıyan yeni platform ile dijital ihracat hamlesi başlattı. Platformun hedefi ilk olarak Arapça, İspanyolca ve İngilizce konuşulan ülke ve bölgelerde pazar lideri olmak. EMEA, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına yerli içerikler, artık lisanslı şekilde dijital olarak da ulaştırılacak.

Dramax'ın nihai hedefi, 4,5 milyar internet kullanıcısının tamamına ulaşmak:

Dramax, Türkiye'de daha önce aşina olduğumuz tüm eski dizi ve filmleri dijital ortamda sunacak. Bu da Suudi Arabistan gibi Türk dizilerini "toplum için bir tehdit" olarak nitelendiren ve yasaklayan ülkelerdeki yasal düzenlemeleri atlatmak anlamına geliyor. Ayrıca dublaj ve alt yazı ile eklenecek diziler, bu dili konuşan EMEA bölgesindeki 250 milyon izleyiciye ulaşacak. Hem Avrupa hem de Latin Amerika'da konuşulan İspanyolca dil seçeneği ile birlikte Dramax, toplamda 1,5 milyar nüfusa sahip geniş bir pazara açılmış olacak.

Basın toplantısında Dramax yetkilileri bu hedefin 4,5 milyar internet kullanıcısı olduğunu, Dramax'in zamanla farklı ülke ve bölgelerde daha yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde yeni izleyecilere ulaşacaklarını belirttiler. Platformun hedefleri arasında şimdilik Türkiye'ye yayın yapmak gibi bir plan yok. Yetkililer, Türkiye pazarında yeteri kadar dijital platform olduğunu ve bu rekabete girmeyi tercih etmediklerini belirttiler.

Türkiye'de lisanslı şekilde dizi, film ve belgesel üreten herkes, bu içerikleri Dramax ile yurt dışındaki izleyicilere ulaştırabilecek:

Bir platform olarak Dramax, Türkiye'deki izleyicilerden ziyade lisanslı olarak içerik üretenleri ilgilendiriyor. Türkiye'de yayın yapan TV kanalları ya da dijital içerik üreticileri; dizi, film ya da belgesellerini lisans belgesine sahip olma koşulu ile Dramax'te yayınlayabilecekler. Bir başka deyişle Demirören Holding bünyesi dışında yayın yapan FOX Türkiye gibi TV kuruluşları, profesyonel ve büyük YouTube kanalları, Dramax'i tercih edebilecekler.