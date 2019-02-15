District 9 Yönetmeninden Yeni Anthem Videosu Geldi

District 9 ve Elysium filmleriyle tanınan yönetmen Neill Blomkamp, EA’in yeni RPG oyunu Anthem için bir video hazırladı. Video, bugün yayınlandı.

Video oyunlarının pazarlamasında videoların önemi büyük. Oyuncuları heyecanlandırmak ve oyunun hikayesini anlatmak için en etkili yöntemlerden birisi kısa filmler hazırlamak.

Neill Blomkamp da hem oyun videoları hazırlamak konusunda hem de yönetmenlik konusunda kendini kanıtlamış bir isim. EA de yeni RPG oyunu Anthem’in tanıtım videosu için Blomkamp ile anlaştı. Ünlü yönetmenin “Conviction” adlı kısa filmi yayınlandı.

3 dakika 45 saniye süren kısa film, oyunun tanıtım videosundan çok oyunun filminin fragmanı gibi duruyor. Gerçek oyuncuların yer aldığı kısa film oldukça etkileyici. Javelin adı verilen zırhlar ve göz alıcı sahnelerle dolu olan fragman, film ne zaman çıkacak diye merak uyandırıyor ancak ortada bir film yok. Anthem ise Origin Access ve EA Access için bugün yayınlandı. Geri kalan oyuncuların ise 22 Şubat’ı beklemesi gerekiyor.

Blomkamp daha önce de Halo 3 ve Halo: Landfall oyunları için birer tanıtım videosu hazırlamıştı. Anthem: Conviction filmini de Blomkamp’ın Oats Studios yapımevi hazırladı.

Oyunda anlatılacak hikayenin de kısa filmdeki ile aynı mı olacağı henüz bilinmiyor.