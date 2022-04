Marvel hayranlarının heyecanla beklediği Dr. Strange in the Multiverse of Madness filminden yeni bir video yayınlandı. Videoda bu kez Defender Strange’i de görüyoruz.

Marvel evreninde Avengers Endgame ile biten fazın ardından Marvel, yeni fazı başlatmak için hazırlaklara başlamıştı. Bu yeni fazın ilk filmlerinden olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness da Spider-Man: No Way Home’da değinilen çoklu evrenler konusunu detaylandıracak yegâne film olarak görülüyor.

Dün filmle ilgili yayınlanan video ve afişler halihazırda Marvel hayranlarını heyecanlandırmışken bugün yayınlanan yeni bir video ise bize filmle ilgili birkaç ipucu daha veriyor.

Sinister Strange’e ek olarak Defender Strange de göründü

Bildiğiniz üzere Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde bizim bildiğimiz Dr. Strange’e ek olarak diğer evrenlerdeki Dr. Strange’leri de göreceğiz. Daha önceki fragmanlarda What if? isimli animasyon dizisindekine benzer bir Sinister Strange ile karşılaşmştık. Birkaç ay önce sizler için hazırladığımız Dr. Strange içeriğimizde de Defender Strange’in resmi olarak filmde olacağından ve posterinin yayınlandığından bahsetmiştik.

Bu fragmandaki birkaç yeni sahneden birinde Defender Strange’i net bir şekilde görebiliyoruz. Defender Strange’in arkasında ise Kaptan Amerika’nın kalkanındaki yıldıza benzer bir yıldızı sırtında taşıyan bir karakteri görüyoruz.

Fragmanın ortalarında ise Wanda’yı bir koridorda yürürken görüyoruz. Wanda’nın elindeki yuvarlak nesnenin ne olduğu hakkındaysa birçok iddia mevcut. Kimileri o nesnenin bir Ultron kopyasının kafası olduğunu iddia ederken kimileri ise bir önceki fragmanlara dayanarak bunun X-Men'in kurucusu olan Profesör X’in kullandığı Cerebro’nun kaskı olduğunu iddia ediyor.

Bu iddiaların doğruluğundan emin olmanın için 6 Mayıs tarihine kadar beklememiz gerekecek..

İşte Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yayınlanan yeni videosu