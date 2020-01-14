Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonları artık tek elimizle kullanamamaya başladık fakat Kickstarter'da yayınlanan bir projede yer alan Zanco Tiny T2 isimli telefon, yalnızca 7 cm uzunluğa ve 3 cm genişliğe sahip.

Cep telefonları zaman geçtikçe boyut olarak büyüdü ve telefonların çoğu artık insanların eline veya cebine sığamaz oldu. Hatta akıllı telefon üreticilerinin odak noktalarını ekranların büyüklüğü haline getirmesiyle birlikte telefonlar tek elle kullanılamaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerdeyse dünyanın en küçük cep telefonu unvanını Palm'ın elinden alan bir cihaz çıkış yaptı. Bu telefon, dikkatli inceleyenlerin de fark edebileceği üzere akıllı bir telefon değil. Bu noktada küçük boyutlu akıllı telefon görmek istersniz buraya tıklayarak başka dünyanın en küçük akıllı telefonunu inceleyebilirsiniz. Akıllı telefon gibi bir ihtiyacınız yoksa 3G desteğine sahip dünyanın en küçük cep telefonu olma özelliğini taşıyan ‘Zanco Tiny T2’ ile tanışın.

Dünyanın en küçük cep telefonu:

Zanco Tiny T2 henüz piyasaya çıkmış bir cihaz değil. Bu mini telefon, şu an proje aşamasında ve birçok kez bahsettiğimiz Kickstarter üzerinden yatırımcılarını beklemekte. Telefonu geliştiren Zanco şirketi, proje ile birlikte bu minik cihazın bazı özelliklerini de paylaştı.

Zanco’nun Kickstarter sayfasında yer alan bilgilere göre Zanco Tiny T2, yalnızca 6,96 cm uzunlupa ve 2,99 cm genişliğe sahip. Bu minik cihazın ağırlığı da 31 gram fakat bu cihazın tek özelliği boyu ve ağırlığının düşük seviyelerde olması değil.

Zanco, bu kadar ufak bir cihaz içerisine birkaç yararlı teknoloji sığdırmayı başarmış. Şirket, Zanco Tiny T2’ye 3G, radyo, kulaklık girişi, Bluetooth bağlantısı ve 0,3 MP’lik bir kamera eklemiş. Cihaz ayrıca önceden yüklenmiş birkaç oyuna ve 32 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip.

"Peki ben bu telefonu neden almalıyım?" diye soruyor olabilirsiniz. Zanco, Tiny T2’nin satış amacını aslında bataryasıyla yansıtmış durumda. Cihaz tek şarj ile 7 günlük pil ömrüne sahip. Yani acil durumlarda oldukça kullanışlı olabilir.

Zanco Tiny 2, Kickstarter’da proje yayınlanır yayınlanmaz ilk gününde 10.000 dolarlık hedefine ulaştı. Bugün ise bu hedefin iki katından da fazla, tam 26.000 dolar destek topladı. Cihazı satın almak isteyen kişiler Kickstarter üzerinden 59 dolarlık (yaklaşık 350 TL) ücreti ödeyebilirler. Zanco Tiny T2 piyasaya çıktığında 79 dolarlık (yaklaşık 460 TL) fiyat etiketine sahip olacak.