Geliştirilmesi üç yıl süren Cecilia, tıpkı insanlar gibi gündelik yaşantımızdan şakalar yapabiliyor. Bir yandan şakalarını yaparken bir yandan da saatte 120 kokteyl hazırlayabilen Cecilia, aynı zamanda 40 dil konuşabiliyor.

Günümüzde artık birçok ülkede restoranlarda robot barmenler ve garsonlar çalıştırılıyor. Restorana oturduğunuzda siparişinizin bir robot tarafından alınması ve getirilmesi her ne kadar şu an bize biraz garip gelse de robotlar oldukça büyük ilgi görüyor.

Robotlar git gide daha insansı bir hal alıyor ve gündelik yaşantımızda daha çok yer alıyor. Geliştirilmesi üç yıl süren Cecilia da hizmet sektöründeki robotlardan biri. Cecilia’yı diğer robotlardan ayıran özelliklerinden biri ise dünyanın ilk interaktif robot barmeni olması. Ancak hepsi bu değil.

40 dil konuşabiliyor ve nakitsiz ödeme alabiliyor

Cecilia’nın dış görünüşü bir arcade konsoluna benziyor ancak bir arcade konsolundan çok daha fazlasını yaptığı kesin. Dijital ekranında bar tezgahının arkasında boş zamanlarında gözlükleri ve bar tezgahını temizlerken gördüğümüz Cecilia, müşterilerine sadece içecek sunmuyor. Cecilia şakalarından da kimseyi mahrum bırakmıyor. The Spoon’dan bir gazeteci ondan tatlı bir kokteyl istediğinde “2011’de Bitcoin satın almak kadar tatlı değil ama bir kokteyl için yeterince tatlı” cevabıyla Cecilia’nın şakalarından nasibini aldı.

Geliştirilmesi üç yıl süren Cecilia şakalarını yaparken bir yandan da saatte 120 kokteyl hazırlayabiliyor. Aynı zamanda müşterilerine kokteyl önerilerinde bulunuyor, restorantın en kalabalık olduğu saatleri ve müşterin en çok tercih ettiği içkileri de analiz edebiliyor. 40 dil konuşabilen ve nakitsiz ödeme alabilen sistemiyle Cecilia umarız iş yerinde müdürlüğe kadar yükselir.