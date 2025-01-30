Vodafone, dünyanın ilk uydu yoluyla görüntülü görüşmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Üstelik bu, herkesin kullandığı 4G ve 5G telefonlar ile başarıldı.

Son zamanlarda uydu yoluyla iletişim konusundaki hamleler iyice artmaya başlamıştı. Şimdi ise dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Vodafone’dan bu konuda bir ilke imza atıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın ilk uydu yoluyla yapılan görüntülü görüşme başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

4G ve 5G telefonlarla gerçekleştirildi

Daha da etkileyici olanı, bu görüşmenin özel bir uydu cihazıyla değil de herkesin günlük olarak kullandığı 4G ve 5G akıllı telefonlarla gerçekleştirilmiş olması. Bu, gerçekten de mobil iletişim konusunda yepyeni bir dönemin geldiğinin bir göstergesi.

Peki ne işe yarayacak bu uydudan iletişim? Aslında yanıtı çok basit. Herhangi bir servis alamadığınız yerlerde görüntülü görüşmeden sosyal medyaya gezinmeye kadar tüm işlemleri uydu sayesinde sorunsuzca yapabileceksiniz. Yıl 2025 olsa bile hâlâ maalesef telefonların çekmediği yerlerin sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden uydu desteği büyük katkılar sunabilir.

Daha dün, Apple’ın SpaceX ile iş birliğine giderek sessiz sedasız iPhone’lara Starlink desteği getireceğini görmüştük. O tabii ki başta sadece mesajlaşma içindi. Ancak tüm bu gelişmeler, yakında her telefona bu tarz uydu desteği gelebileceğini gösteriyor.

Görüşmeyi aşağıdaki videodan görebilirsiniz: