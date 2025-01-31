Steam, sevilen serisi Dying Light'ın oyunlarında ve DLC'lerinde %70'lere varan oranda indirime gitti.

Her hafta farklı indirimlerle karşımıza çıkan Steam, oyun ve seri bazlı kampanyalar da yapıyordu. Şimdi ise çok sevilen zombi, parkur ve hayatta kalma türündeki FPS türündeki Dying Light serisinde indirime gitti.

Dying Light indirimi, 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kampanyada 2 oyunun fiyatında %70’e varan indirim sunuluyor. Bunun dışında DLC’lerinde de büyük indirimler var.

Dying Light indiriminde fiyatlar nasıl değişti?

Oyun & DLC Normal fiyatı İndirimli fiyatı Dying Light Standard 10th Anniversary Edition 12,99 dolar 3,89 dolar (%70) Dying Light: Definitive 10th Anniversary Edition 101,23 dolar 14,94 dolar (%85) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67) Dying Light - Hellraid (DLC) 6,49 dolar 1,94 dolar (%70) Dying Light - Godfather Bundle (DLC) 1,99 dolar 0,49 dolar (%75) Dying Light - Harran Ranger Bundle (DLC) 1,99 dolar 0,59 dolar (%70) Dying Light - Astronaut Bundle (DLC) 1,99 dolar 0,49 dolar (%75) Dying Light - 5th Anniversary Bundle (DLC) 1,99 dolar 0,49 dolar (%75)

İndirimlilere ek olarak Dying Light'a sahip olanlara ücretsiz bir şekilde Dying Light - 10th Anniversary Bundle DLC'si de sunuluyor. Kampanyaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.