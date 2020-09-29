1 TB'lık Xbox Series X, 802 GB Depolama Alanı Sunacak

IGN tarafından aktarılan bilgiye göre Xbox Series X'in 1 TB'lık SSD'si, oyunculara yalnızca 802 GB kullanılabilir alan sunacak.

Microsoft, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’i kasım ayında oyunseverlerle buluşturacak ve şirket, yeni Xbox modellerini oyunculara sunmadan önce inceleme için oyun yayıncılarına, YouTuber’lara ve teknoloji sitelerine gönderiyor.

Xbox Series X’i uygulamalı olarak inceleyenler arasında bulunan IGN tarafından aktarılan bilgiye göre Microsoft, Xbox Series X’te oyunculara 1 TB’lık gelişmiş bir SSD sunuyor olsa da kullanıcılara yalnızca 802 GB büyüklüğünde bir dahili depolama alanı kalıyor. Bir başka deyişle Xbox Series X’in işletim sistemi ve sistem dosyaları 200 GB’a yakın bir alan kaplıyor.

1 TB’lık SSD’de yalnızca 802 GB kullanılabilir depolama bulunması büyük bir kayıp gibi göründüyse, Xbox One X’in 1 TB’lık versiyonunda yalnızca 780 GB kullanılabilir depolama alanı yer aldığını hatırlatalım. Bu nedenle Xbox Series X’in 802 GB’lık kullanılabilir alanı için ‘kötünün iyisi' diyebiliriz.

Oyun konsollarına 4K çözünürlük desteğinin de gelmesiyle birlik AAA oyunların kapladıkları alan 100 GB’ın üzerine çıkmış durumda. Hatta Call of Duty: Modern Warfare, son Sezon 6 güncellemesiyle birlikte 192 GB yer kaplamaya başlamış durumda. Bu da demek oluyor ki yeni nesil konsollar, 1 TB’lık sürümlerinde aynı anda yalnızca 4-5 oyun bulundurabilecek.

Bununla birlikte Xbox’ınız için 1 TB’lık harici bir SSD alarak depolama kapasitenizi 920 GB daha genişletebilirsiniz. Ancak bu SSD, Xbox Series X’in dahili SSD’si kadar yüksek bir performans sunmayacağından daha geniş depolama alanının bedeli, daha düşük performans olacak. Microsoft’un bu tarz sorunlara nasıl çözümler sunacağını 10 Kasım’dan sonra daha açık bir şekilde görebiliriz.