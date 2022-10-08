Bir Zamanlar İnternet Tarayıcılarında Oynadığımız 10 Oyun

İnternet tarayıcımız üzerinden oynadığımız oyunlar, bizlerde apayrı bir yere sahip. Şimdilerde her şey çok daha gelişmiş olsa da hiçbir şekilde aynı tadı yakalayamadığımız bu deneyimleri hep birlikte hatırlamak istedik.

Bundan yaklaşık 10 yıldan daha uzun bir süre önce, birçoğumuzun günümüzdeki oyun alışkanlıkları yoktu. Zar zor topladığımız, şimdilerde külüstür olarak adlandırabileceğimiz masaüstü bilgisayarlarımızdan ya MSN üzerinden küçük oyunlar oynuyor ya da internet tarayıcısı üzerindeki oyun siteleri aracılığıyla oyunlarla buluşuyorduk.

Bu öyle bir dönemdi ki Facebook’un asıl yükseldiği ve aynı zamanda Facebook oyunlarının da fazlasıyla popüler olduğu zamanlardı. Bizler de bu zamanlarda hiç sıkılmadan saatlerce oynadığımız tarayıcı oyunlarından oluşan bir liste ile karşınıza çıkmak istedik. Facebook oyunlarını listemize dâhil etmedik çünkü o oyunların da ayrı bir yazıyı hak ettiğini düşündük. O hâlde gelin, başlayalım.

Unutulmaz tarayıcı oyunları

Achilles’i oynarken kendimizi dönemin popüler filmlerinden 300 Spartalı gibi hissediyor, oyun içerisindeki mızrağı fırlatmanın verdiği eğlenceyi hâlen daha arıyoruz.

Ekranın solundan sağına doğru ilerleyerek önümüze çıkan tüm düşmanları keserek yol aldığımız Achilles, şimdilerde çok klişe gözüküyorsa da o dönemler aksiyon oyunu ihtiyacımızı epey bir karşılıyordu diyebiliriz.

Dönemin terapi oyunlarından olan Altın Avcısı, eminiz ki herkesin en az bir defa yolunun düştüğü bir yapımdır.

Sakin sakin koltuğumuzda otururken ekranda beliren altınları yakalamaya çalıştığımız Altın Avcısı, şüphesiz ki dönemin en unutulmaz oyunlarından bir tanesiydi. Üstelik bu oyunun iki kişilik versiyonu da piyasaya sürülmüştü ve bir arkadaşımız ile birlikte bu eğlenceyi katlayabiliyorduk.

Kimimizin en iyi arkadaşıyla kimimizin ise tüm o klavye tuşları ile tek başına oynamaya çalıştığı Ateş ve Su, hepimizin efsanelerinden.

Ateş ve Su, günümüz oyun dünyasının zorlayıcı bulmacaları ile başa çıkmamızı sağlayan oyun olabilir. Özünde iki kişi için tasarlanmış olan oyun, birlikte hareket etmeye ve iş birliği yapmaya itiyor, bu şekilde tüm bölümleri tamamlatmaya çalışıyordu. En iyi arkadaşımız ile saatlerce oynadığımız, bazen de tek başımıza tüm klavyeyi kontrol ederek bölümlerin üstesinden gelmeye uğraştığımız Ateş ve Su, unutulmaz oyunlar listemizin en önemli isimlerinden bir tanesi.

Bilgisayarımızı kıracak olsak nasıl gözükeceğinin merakını bizler için gideren Bilgisayar Parçalama, severek oynadığımız oyunlardan bir diğeriydi.

O zamanlar, önümüze geleni parçaladığımız bu tarz oyunlar bir hâyli popülerdi. Şimdi piyasaya sürülse birçok oyuncunun yüzüne bile bakmayacağı bu türden yapımlar, bizler için apayrı bir deneyim görevi görüyordu. Bilgisayar Parçalama da ekranın başına oturup, faremizin tuşlarına basarak stres atmamızı sağlayan nadide yapımlardandı.

Unutulmaz ana menü ekranı ve sunduğu rekabet ile akıllarımıza kazınan Bomb It, bazılarımızın es geçtiği bazılarımızın ise unutulmazlarından bir tanesi hâline gelen bir yapım.

Üç arkadaşımıza kadar toplamda dört kişi oynayabildiğimiz Bomb It, bizlere rekabet deneyimini sunan ilk oyunlardan bir tanesi desek yanlış olmaz. Hep birlikte birbirimize karşı kapıştığımız veya seviyeleri geçmeye uğraştığımız yapım, dönemin popüler olan bombacı oyunlarından bir tanesiydi.

Bomba demişken dönemin ve dünyanın en popüler tarayıcı çevrim içi oyunlarından bir tanesi olan Bombom’u anmamak olmazdı.

Çevrim içi oyun dediğimizde aklımıza gelen ilk yapımlardan bir tanesi olan Bombom, dönemin unutulmaz yapımlarından birisiydi. Klan sistemi ile birlikte sunduğu birlik ve beraberlik hissiyatı, oynanıştaki rekabeti ve birbirimiz ile savaşmayı bırakıp hep birlikte daha güçlü düşmanlara karşı bir araya geldiğimiz keşif rıhtımı ile birlikte kendisini her an özletmeyi başarıyor. Günümüzde ise tarihin tozlu sayfalarına karışmış bir efsaneden ibaret, özellikle de oyunun nostaljik ana ekranını kalıcı olarak değiştiren o üzücü güncellemeden sonra.

Miniclip’in nostaljik yapımlarından olan Commando, günümüzde hâlen daha gideri olan oyunlardan.

O eski güzel günlerde bu tarz oyunları çok seviyor, hatta bu tek kişilik oyunları arkadaşımız ile iki kişi oynamaya bile çalışabiliyorduk. Bazılarımızın ‘’Ben yürüyeyim, sen ateş et’’ mantığı ile yola çıktığı oyunlardan bir diğeri olan Commando, günümüzde de en az eskisi kadar şık gözüküyor.

Dönemin popüler çizgi filmlerinden bir tanesinin oyunu olan Ed, Edd n Eddy: Candy Machine Deluxe, bizlere eğlenceli bir şekilde fabrika kurma deneyimini vadediyordu.

Ed, Edd n Eddy çizgi filmini birçoğumuz izledik ve biliyoruz. Çizgi film ile pek bir alakası olmasa da bizlere parçaları doğru şekilde yerleştirerek bir şeker makinesi kurdurtan oyun, birçoğumuzun büyük bir şekilde kafa yorduğu oyunlardan bir tanesiydi. Ayrıca eski güzel Cartoon Network oyunlarını anmak için de güzel bir bahane oldu.

Belki de ilk strateji oyunu deneyimimiz olan Yönet ve Fethet, günümüzdeki Total War'cıların öğretmeniydi diyebiliriz.

Eğer eski günlerde bu oyunu oynayanlardan biriyseniz, arkadaşınız ile birlikte savaşmadan hemen önce ‘’Okçu spamlamak yasak’’ dediğinizi duyar gibiyiz. İster tek başımıza hikâye modunda kaybolduğumuz, istersek de arkadaşımız ile birlikte karşı karşıya geldiğimiz unutulmaz bir strateji deneyimi olan Yönet ve Fethet, bize strateji konusunda birçok şey öğretmişti.

Yıllar öncesinin en güzel deneyimlerinden bir tanesi olan Çağlar Boyu Savaş’ı da listenin en sonuna sakladık.

Rakibimizin hamlelerini tahmin ettiğimiz, doğru gelir yönetimi ve birlik seçimiyle birlikte kazanmaya çalıştığımız Çağlar Boyu Savaş, ordumuzu bastıktan sonra izlemesi en keyifli oyunlardan bir tanesiydi. Önce çağ atlayanın büyük bir avantaj yakaladığı bu yapım, izlerken duygulandığımız nadir işlerden.

An itibarıyla eski günlerde oynadığımız tarayıcı oyunlarından oluşan listemizin sonuna geldik. Her nostaljik yapımı listemize dâhil etmemiz mümkün olmasa da sizlerin nostaljik oyunlarını da yorumlarda bekliyoruz. Efsanevi Facebook oyunlarını konuşacağımız bir sonraki listemizde görüşmek üzere!