Çin'in 1.600 Beygirlik Elektrikli Süper Otomobili: Arcfox GT

Çinli otomobil devi Beijing Automotive Industry Holding Co.'nun (BAIC) alt markası olan Arcfox, dünyanın en güçlü elektrikli otomobillerinden biri olan Arcfox GT hakkında yeni detayları açıkladı.

Dünyanın en güçlü arabaları arasında yer alan Arcfox GT, ilk kez geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmişti. Çin'in beş büyük otomobil üreticisinden biri olan Beijing Automotive Industry Holding Co.'nun (BAIC) bir markası olan Arcfox, artık otomobilin tasarımına ve özelliklerine daha derinden bir bakış sunuyor.

Arcfox, BAIC şirketi altında Foton, Huansu, Weiwang, Changhe BJEV gibi yerli şirketlerin yanı sıra, Çin pazarı için Hyundai ve Mercedes gibi markaların araçlarını da üretiyor. BAIC, Arcfox'u İspanya'da Yüksek Performanslı Araç Tasarımı ve Ar-Ge Merkezi'nde konumlandırarak tüm şirketleri için bir amiral gemisi performans markası haline getirdi. Arcfox GT de bu vizyonun bir ürünü olarak tanıtıldı.

Arcfox GT, 1.600 beygirlik güçlü motoruyla dikkat çekiyor

Arcfox GT, güçlü bir motora sahip olmasının yanı sıra yüksek menzili ve hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor. Otomobilde 1.600 beygir gücü (1200 kW) ve 800 Nm tork üreten bir motor yer alıyor. Elektrikli güç aktarma organı, bu çıkışı dört tekerlekten çekiş sağlayacak şekilde dağıtıyor.

Arcfox GT, gerçek bir hiper otomobil olduğunu ispatlayarak 0'dan 100 km/sa hıza sadece 2.59 saniyede çıkabiliyor. Otomobil maksimum 255 km/sa hıza ulaşabiliyor. Aslında bakılırsa böylesine güçlü bir aracın daha yüksek hızlara ulaşması beklenebilirdi.

Arcfox GT'nin hızlı şarj özelliği kesintisiz sürüş keyfi sunuyor

Otomobil, yaklaşık 1.840 kg ağırlığa sahip ve bu ağırlık bir hiper otomobil için fazlasıyla yüksek. Arcfox GT'nin böylesine ağır olmasının başlıca sebebi NEDC sürüş döngüsünde otomobile tahmini olarak 400 km'den fazla bir menzil sağlayan büyük bir batarya paketi içermesi. Otomobilin bataryası, 85 kW hızlı şarj sayesinde sadece 30 dakikada %20'den %80 kapasiteye kadar doldurulabiliyor.

Arcfox GT, karbon seramik frenler ve 6 pistonlu kaliperler sayesinde 100 km/sa hızla giderken durmak için 35 m fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. Ancak aracın fren mesafesi, rakipleriyle karşılaştırıldığında çok da iyi bir konumda değil. Otomobilde otonom özellikler, artırılmış gerçeklik özelliğine sahip ön camlar gibi yenilikçi teknolojiler yer almıyor. Bu eksiklikler hiper otomobillerde çok da tercih edilmediğinden göz ardı edilebilir. BAIC'ın elektrikli otomobili hakkında şimdilik tüm bilinenler bu kadar. Ancak önümüzdeki yıl otomobil fuarları yeniden canlanırsa, Arcfox GT yeniden gözde araçlar arasında yerini alabilir.