Elon Musk'ın OpenAI Davasında Brockman'dan Şok Açıklama: "Musk Bana Saldıracak Sandım"

Elon Musk'ın OpenAI ile devam eden davasında OpenAI'ın kurucu isimlerinden Greg Brockman şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın kurucu isimlerinden Greg Brockman, mahkeme salonunda anlattıklarıyla davayı tabiri caizse yeniden karıştırdı.

2017’de Elon Musk ile yapılan bir toplantının perde arkasını paylaşan Brockman, o anları “Gerçekten bana fiziksel olarak saldıracağını düşündüm” sözleriyle anlattı.

Elon Musk'ın OpenAI Davasında Brockman'dan Şok Açıklama: "Musk Bana Saldıracak Sandım"
Brockman’ın ifadesine göre kritik toplantı, OpenAI’ın geleceğinin konuşulduğu bir dönemde gerçekleşti. Musk, toplantı sırasında Brockman ve ekipten bazı isimlere ücretsiz Tesla araçlar hediye etti.

Ancak Brockman bu jesti samimi bir hediye olarak değil, “bizi kendisine borçlu hissettirme çabası” olarak yorumladı. Masadaki hava ise kısa sürede değişecekti.

İddialara göre Musk, şirketin çoğunluk hissesini talep etti. Gerekçesi ise oldukça iddialıydı. Mars’ta şehir kurmak için 80 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu talep reddedilince ortam bir anda gerildi. Brockman o anları şöyle anlattı:

Musk ayağa kalktı, masanın etrafında dolaşmaya başladı ve öfkelendi. Bir an bana vuracak sandım.

Bugün gelinen noktada ise taraflar mahkemede karşı karşıya. Musk, OpenAI’ın kuruluş amacından saptığını iddia ederek 150 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Ayrıca Sam Altman’ın yönetimden çıkarılmasını istiyor. Dava henüz sonuçlanmış değil.

