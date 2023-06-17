Elon Musk'ın WeChat’e benzer bir şekilde her şeyi kapsayacak olan uygulaması X’in merkezinde Twitter bulunacak. Ancak X’le tanışmamızdan önce Twitter’ın düzeltilmesi gerekiyor.

Elon Musk’ın bu yılın başlarında duyurduğu X uygulaması, duyurulduğu günden beri teknoloji severlerin aklının bir köşesinde duruyor. Milyarder girişimci ve Tesla, SpaceX, Neuralink ve daha fazlasının kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz Cuma Fransa’daki VivaTech ticaret fuarında yaptığı bir konuşmada bu heyecan verici uygulamaya değindi.

Musk, daha önce X’in Çin’deki WeChat gibi olmasını istediğini belirtmişti. WeChat ile birlikte Çin’de hem sosyal medya, hem ödeme yapma hem de mesajlaşma gibi birçok şey, tek bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Elon Musk da X’in böyle olmasını istiyor ve hedefi, X’in merkezine Twitter’ı koymak.

Ama önce Twitter’da giderilmesi gereken pürüzlerin halledilmesi gerek

Paris'te düzenlenen VivaTech fuarının bitimine yakın ünlü milyarder sahneye çıktı ve sahip olduğu şirketlerin vizyonlarından ve planlarından bahsetti. Tesla için tam otonom araçlara ulaşmaya yakın olduklarından ve SpaceX için ise Dünya'daki yaşamı daha iyi hale getirme ve insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme misyonundan bahsetti.

X, özellikle gelecekte nasıl çalışacağı veya geliştirileceği konusunda kamuoyu için hala bir gizem. Musk Nisan ayında yaptığı açıklamada Twitter'ın satın alınmasının süper uygulamayı yaratmak için hızlandırıcı görevi göreceğini ve sürecin üç ila beş yıl içinde başlayacağını söylemişti.

TechCrunch’ın haberine göre Musk, yaptığı konuşmada Twitter'ın mevcut işlerini düzeltmeyi ve düzene sokma konularına da değinmiş. Zira Twitter, X'in merkezi olacak ve sadece iletişim değil, aynı zamanda eğlence ve finansal hizmetler de sunacak.

Yine habere göre Musk, Twitter ve X’in medeniyeti ileriye taşıyacak pozitif bir kuvvet olacağını umuyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.