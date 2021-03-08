Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre Erdal Beşikçioğlu, biri Gain'de biri TV'de yayınlanacak iki dizi projesinde birden yer alacak. Her iki proje de henüz geliştirme aşamasında.

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bazı iddialara göre yazar Emrah Serbes, Behzat Ç: Çekiç ve Gül isimli romanından uyarlanacak yeni bir Behzat Ç dizisi üzerinde çalışıyor. Dahası, yeni Behzat Ç dizisinde bir televizyon efsanesi olan orijinal Behzat Ç dizisinin oyuncularının yer almayacağı ifade ediyordu.

Başta Behzat Ç karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu olmak üzere eski Behzat Ç oyuncularının yeni dizide yer almayacağının öne sürülmesi, tartışmaları da beraberinde getirmişti ki son olarak Çocukluk adlı, yalnızca 11 bölüm süren dizide yer alan Beşikçioğlu’nun yeni projelerinden haberler gelmeye başladı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın sektörden isimlere dayandırdığı iddialarına göre Erdal Beşikçioğlu şu sıralar Elit İşcan ile birlikte yerli içerik platformu Gain’de yayınlanacak Hamlet isimli 7 bölümlük bir mini dizi üzerinde çalışıyor. Daha da önemlisi Beşikçioğlu, önümüzdeki aylarda yeni bir TV dizisi ile de ekranlara geri dönecek.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in yer alacağı dizinin detayları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin önümüzdeki aylarda yayınlanacağını düşünürsek çekimlerin yakın zamanda başlayacağını ve bu sayede oyuncu kadrosu ve diğer detayların ortaya çıkacağını tahmin edebiliriz.