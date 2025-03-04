MWC 2025'te ilgi gören bir yeni teknoloji de evcil hayvanlar için üretilen PetPhone ile GlocalMe'den geldi.

MWC 2025, teknolojinin sınırlarını zorlayan birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı ancak GlocalMe'nin duyurduğu PetPhone kesinlikle en dikkat çekici ürünlerden biri.

Evcil hayvanlar için geliştirilen bu akıllı cihaz (ya da telefon mu demeliyiz?), sahipleri ile tüylü dostları arasında gerçek zamanlı iki yönlü iletişim sunma iddiasıyla geliyor.

Evcil hayvanınızla düzenli iletişimde olabilirsiniz

PetPhone, yalnızca bir takip cihazı değil; aynı zamanda evcil hayvanınızın duygu durumunu analiz eden ve ona sesli yanıt verebilen bir sistem. Örneğin köpeğiniz stresli veya huzursuz hissederse, cihaz bunu algılıyor ve sahibine anında bildirim gönderiyor.

Sahipler ise telefonları aracılığıyla uzaktan sesli yanıt verebiliyor. Eğer evcil hayvanınız sizin sesinize olumlu tepki veriyorsa bu teknoloji pek çok açıdan işinize yarayabilir. Yine de fazlasıyla niş kitleye hitap ettiğini söylemeden geçmek olmaz.

Özellikler sadece iletişimle de sınırlı değil

PetPhone sadece iletişimle sınırlı değil. Cihaz, gelişmiş sağlık izleme özellikleri sayesinde evcil hayvanınızın mutlu olup olmadığını da yakından takip etmenizi sağlıyor. Üstelik GPS, Wi-Fi ve Bluetooth’u bir arada kullanarak konum takibi de sağlayabiliyorsunuz.

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