Google'ın Yeni Amiral Gemisi Pixel 5 Parçalarına Ayrıldı

Google'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve bu ayın ortasında piyasaya sürdüğü Pixel 5 telefonu, bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı. Akıllı telefonun tüm bileşenleri videoda gösterildi.

Google, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5'i tanıttı. Şirketin Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisiyle güçlendirdiği akıllı telefonu, sunduğu özellikleri ve tasarımıyla pek çok akıllı telefon kullanıcısının beğenisini toplamayı başarmıştı. Tanıtımın ardından Google, Pixel 5'i 15 Ekim'den itibaren satışa sunmuştu.

Tabii her zaman olduğu gibi piyasaya sürülen yeni telefon olan Google Pixel 5 de içerik üreticilerinin eline geçti. PBKreviews isimli bir YouTube kanalı, Google Pixel 5'i parçalarına ayırarak telefonun içini gösterdi ve hangi bileşene nasıl ulaşabileceğini kısa ve net bir şekilde açıkladı.

Google Pixel 5 parçalarına ayrıldı:

PBKreviews'ın yayınladığı ve Google Pixel 5'in parçalarına ayrıldığı videoda telefonun tamire oldukça uygun bir şekilde monte edildiği gözler önüne serildi. Google, akıllı telefonun içindeki parçaları kablolar ve açılabilir soketlerle birbirine bağlamıştı. Bu da telefonun tamir edilebilirliğini bir hayli artırıyordu.

Tabii yayınlanan videoda en çok dikkatimizi çeken noktalardan birisi Pixel 5'in ekran altına gömülü hoparlörüydü. Ekrana monte edildiğini gördüğümüz bu hoparlör, aslında ekranı titreterek ses oluşturuyordu. Parçalama videosunda Google Pixel 5'in önemli bir noktasına da dikkat çekildi.

Google Pixel 5'te yaşanan ekran sorunu:

Şirketin yeni telefonunu alan bazı kullanıcılar, ekranın gövdeden ayrılışına şahit oluyordu. Ekran ve gövde arasında boşluk gören kullanıcılar da haliyle panikliyordu. YouTuber, Google Pixel 5'teki bu soruna da değindi. Kendisi, tahmininin telefonun ısınması sonucu yapışkanın da gücünü kaybetmesi olduğunu belirtti.

Yapışkanın gücü telefonun ısınması nedeniyle gücünü kaybedince telefonun ekranı gövdeden ayrılabiliyordu. Pixel 5 telefonlarda yaygın olarak görülmese de endişelendiren bu sorun, telefonun içine toz veya su girmesi açısından büyük oranda bir tehlike arz etmiyor.