F1 Suudi Arabistan GP'de Sıralama Turu Sonuçları Belli Oldu

Formula 1'in tartışmalı başlayan 2022 sezonunun ikinci durağı Suudi Arabistan GP'si bugün itibarıyla başladı. İşte sıralama turlarının ardından pole pozisyonunu kazanan isim ve turlar sırasında yaşananlar.

Formula 1’in tartışmalara konu olan yeni sezonu tüm hızıyla ikinci durağı Suudi Arabistan GP’sinde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız Bahreyn GP’sini kazanan isim Leclerc olmuş ve Ferrari duble yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bugün itibarıyla başlayan Suudi Arabistan GP’sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadele izledik. Bahreyn GP’sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti. Peki, Suudi Arabistan GP’sinin sıralama turlarında neler yaşandı?

İlk seansın en iyi süresini yapan Sainz oldu

Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi’nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP’de Q1’de elenmişti.

İlk seans sıralaması:

Sainz Verstappen Leclerc Russell Bottas Perez Magnussen Gasly Norris Yu Zhou Alonso Ricciardo Ocon Schumacher Stroll

İlk turda elenen isimler

Hamilton

Albon

Hulkenberg

Latifi

Tsunoda

İkinci seansta da Sainz liderliğini korudu

İlk turda Latifi’nin yaşadığı kazanın ardından, bu turda da kazalar pilotların peşini bırakmadı. Haas pilotu Mick Schumacher’in gerçekleştirdiği yürekleri ağza getiren kazanın ardından, sağlık ekipleri ve ambulans olay yerine geldi. Kazanın görüntülerinin bir süre ekranlara verilmediği gergin bekleyişin sonunda nihayet Schumacher’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İzleyenlere korku dolu anlar yaşatan bu turda ise kazanan isim yine Ferrari pilotu Sainz oldu.

İlk tur sıralaması

Sainz Leclerc Perez Verstappen Alonso Bottas Gasly Magnussen Ocon Russel

İkinci seansta elenen isimler

Norris

Ricciardo

Zhou

Schumacher

Stroll

Üçüncü seans sonrası pole pozisyonunu kazanan isim Perez oldu!

İlk turlardaki lastik dezavantajına rağmen birinciliği elden bırakmayan Sainz, bu turda pole pozisyonunu kaptırdı. Kazalar ve endişeli bekleyişlerle dolu sıralama turlarının üçüncü ve son seansınde birinci olan isim ise son dakika golü atan Perez oldu. İlk yarıştaki pole pozisyonuna sahip olan Leclerc, Perez’in 0.025 sn gerisinde kalarak 2. olan isim oldu. Böylelikle Suudi Arabistan GP’de yarışa başlama avantajı kıl payı Leclerc’in ellerinden kayıp gitmiş oldu. Perez ise kariyerinde ilk defa pole pozisyonunda yarışa başlayacak.

Üçüncü seans sıralaması