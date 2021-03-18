FBI'ın yaklaşık olarak 1950 yıllarından beri kullandığı en çok aranan kaçaklar listesi, ABD genelindeki azılı suçluların daha kolay yakalanmasını sağlıyor. FBI'ın üzerine para ödülü koyduğu, en çok aranan 9 suçlusunu güncel olarak listeledik.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uyuşturucu kaçakçıları, azılı katilleri ve büyük soyguncuları yaklaşık son 70 yıldır En Çok Aranan 10 Kaçak listesi sayesinde daha rahat bir şekilde yakalamaya başladı.

FBI’ın resmi sitesinde elbette sadece kaçaklar yok, kayıp insanlar ya da teröristlerin gerçek kimliği gibi birçok farklı listeler var. Biz de bu listelerin arasında FBI’ın en çok aranan 10 kaçak listesini seçtik ve bu insanların hangi suçlardan arandığına daha detaylı bakmak istedik.

Alexis Flores

FBI’ın en çok arananlar listesindeki ilk isim, daha önce farklı kimlikler kullandığı için doğum tarihi kesin olarak belirlenemeyen Alexis Flores. Flores, beş yaşındaki bir kızı kaçırmak ve öldürmekten aranmakla birlikte FBI, Flores’in doğrudan yakalanmasını sağlayacak kişiye 100 bin dolar ödül veriyor.

Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez

16 Ocak 1978 doğumlu olduğu belirtilen Hernandez, aynı zamanda Meksika civarında “El Gato” olarak da bilinen azılı bir suçlu. FBI’ın Hernandez’i aramasındaki sebep, suçlunun 2013 yılında bir kiralık katil olayına karışması ve Meksika’nın Nuevo Leon kentinde bir uyuşturucu baronunu yönetmesi. FBI, Hernandez’in yakalanmasına yardım edecek kişiye 1 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.

Eugene Palmer

FBI, 82 yaşında olduğu düşünülen Eugene Palmer’ın doğrudan tutuklanmasını sağlayacak kişiye 100 bin dolar ödül veriyor. Palmer ise 2012 yılının Eylül ayında oğlunun eşini tabanca ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle aranıyor.

Rafael Caro-Quintero

1952 - 1963 yılında doğduğuna inanılan Quintero’nun sicil dosyası bir hayli kabarık. Quintero, 1985 yılında Meksika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nde görev yapan özel ajanı kaçırmak ve öldürmek, aynı zamanda yine Meksika’da bulunan bir uyuşturucu çetesine liderlik etme suçlarından aranıyor. Uzun süredir aranan bu suçlunun bulunmasına yardım edecek kişiye FBI, 20 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.

Robert William Fisher

13 Nisan 1961 doğumlu Robert William Fisher, 2001 yılında eşini ve iki çocuğunu öldürmüş ve daha sonrasında Arizona’da yaşadıkları evi patlayıcılar ile havaya uçurmuş. FBI, Fisher’ın son derece tehlikeli olduğunu yanında sürekli uzun namlulu silah taşıdığını, yardım edecek kişiye de 100 bin dolar ödül verileceğini belirtiyor.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Henüz 31 yaşında olan Patel, ABD’de birlikte çalıştığı bir donut dükkanında eşini sivri bir nesne ile birden fazla kez yaralayarak öldürmekten aranıyor. Birinci ve ikinci derece cinayet, birinci ve ikinci derece saldırı ve tehlikeli silah taşımak ile suçlanan Patel için FBI, 100 bin dolar ödül koymuş durumda.

Alejandro Rosales Castillo

FBI’ın aradığı diğer bir genç isim olan Castillo, 23 yaşında ve henüz 18 yaşındayken bir iş arkadaşını kafasından vurarak öldürmüş, cesedini ise ormana atmış. FBI, Castillo’nun sürekli kaçtığını ve yanında her zaman tabanca taşıdığını belirtirken, ödül miktarını yine 100 bin dolar olacak şekilde belirlemiş.

Arnoldo Jimenes

39 yaşındaki Arnoldo Jimenes, yeni evlendiği eşini düğünden sadece birkaç saat sonra öldürme suçundan aranıyor. FBI’ın verdiği detaylara göre katil, siyah renkteki Maserati model arabasında eşini bıçakladıktan sonra cesedi eve götürüyor ve banyo küvetinde olduğu gibi bırakıyor. FBI, birinci dereceden adam öldürme suçuyla yargılanan Jimenes’in bulunması için 100 bin dolar ödül teklif ediyor.

Jason Derek Brown

ABD, Kaliforniya doğumlu Brown, uzun süredir FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunuyor. 2004 yılında tabanca ile bir güvenlik görevlisini öldüren Brown, birinci dereceden adam öldürme ve silahlı banka soygunu suçlarından yargılanıyor. FBI’ın Brown için belirlemiş olduğu ödül miktarı ise 200 bin dolar.