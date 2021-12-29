2022 yılında 75. yılını kutlayacak olan Ferrari, 75. yılına özel yeni logosunu nefes kesen bir video ile tanıttı.

Otomobil denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Ferrari, geçtiğimiz aylarda yeni modeli Icona’yı tanıtmış ve yine bütün övgüleri toplamayı başarmıştı. İtalyan otomotiv devi aynı zamanda Apple’ın ünlü tasarımcısı Jony Ive ile bir ortaklık imzalamıştı.

2021’in bitmesi ile birlikte gözler 2022’ye çevrilmeye başladı. Fakat 2022’nin Ferrari için anlamı oldukça büyük. Marka bu yıl içinde 75. yılını kutlayacak. Bu kutlama içinse şirket yetkilileri oldukça anlamlı bir logo ve video hazırladı.

İşte Ferrari'nin 75. yıla özel yeni logosu

Logo aslında pek de yeni sayılmaz. Orijinal Ferrari logosunun günümüze uyarlanmış bir versiyonu olan bu logo, markanın aradan geçen 75 yıla rağmen köklerine bağlı kaldığını simgeliyor. Beyaz bir arkaplan üzerine siyah klasik Ferrari logosu, şirketin günümüzde geçirdiği “en parlak” dönemlerini ifade ediyor.

Enzo Ferrari’nin 1947 yılında Maranello’da kurduğu küçük bir fabrikanın aradan geçen 75 yılın arından dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelmesi bugün bile otomobil tutkunlarının şaşırdığı bir başarı.

Şirket tasarladıkları logoyu, kendi fabrikalarında üretilen binlerce parçadan oluşan bir puzzle’a dönüştürüp bir nevi “büst” inşa etti. İnşa edilen büst ise Ferrari’nin ana fabrikasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

“Fabrikalar insanlardan, makinelerden ve binalardan yapılmıştır. Ferrari bunların hepsinin üzerindedir. Ferrari insanlar için yapılmıştır.”

Ferrari’nin 75. yılına özel hazırladığı video

Videoda Ferrari çalışanları, markanın onlar için ne anlama geldiğini tek kelime ile anlatıyor. Tutku, takım çalışması, gurur ve aile gibi kavramlar söyleyen çalışanların ardından bir Ferrari yetkilisi, şirket için hazırlanan yeni logoyu tanıtıyor.