Ford, Elektrikli Araçları İçin 12.000 Şarj İstasyonu Kuracak

Elektrikli otomobil endüstrisinde en büyük oyunculardan biri haline gelen Ford, kullanıcıları için 12.000 şarj istasyonu kuracak. Şirketin çıkaracağı yeni Mustang benzeri elektrikli arabayı satın alan müşteriler bu istasyonları 2 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.

Son dönemde büyük bir ivme kazanan elektrikli otomobil endüstrisi giderek gelişmeye devam ediyor. Son olarak Ford, çıkaracağı ‘Mustang benzeri’ elektrikli arabası için muhteşem haberler verdi. Şirketin verdiği haberlere göre yeni araçla birlikte Ford, 12.000 şarj istasyonu kuracak. Şirketin kuracağı şarj istasyonlarının ismi ise ‘FordPass Charging Network’ olarak belirlendi.

İstasyonlar Ford adını taşıyor olsalar da Ford tarafından inşa edilmedi. Ancak Ford’un yeni çıkaracağı elektrikli arabasını alan tüm müşteriler, bu istasyonlarda iki yıl boyunca ücretsiz olarak araçlarını şarj edebilecekler. 12.000 istasyonda yer alacak olan toplam 35.000 pompanın bir kısmı Electrify America tarafından üretilen DC hızlı şarj cihazlarından oluşacak.

Electrify America’nın her bir pompası 150 kW güce sahip. Ford’un sözlerine göre elektrikli araçlar yalnızca 10 dakika içerisinde 75 kilometrelik kapasiteye ulaşabilecek. Ayrıca şarjın %10 seviyesinden %80 seviyesine çıkması yalnızca 45 dakika sürecek. Dolayısıyla Volkswagen’in alt kuruluşu olan Electrify America ve Ford arasında yapılan anlaşmaların güzel haberler verdiğini söyleyebiliriz.

Şarj istasyonları dışında Ford, geliştirdiği FordPass uygulaması ve FordPass gösterge paneli sayesinde şarj etme eylemini çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca şirket, sattığı her elektrikli araç ile birlikte müşterisine bir de şarj aleti yollayacak. Bunun dışında isterseniz evinize Ford Connected Charge Station hizmetini de satın alabileceksiniz.

Ford’un Ford Connected Charge Station hizmeti, Amazon ile yapılan anlaşma dolayısıyla Amazon tarafından evinize kurulacak. Ford Connected Charge Station, aracınızı bir gecede tamamen şarj edebilecek ve bir saatlik şarjda 50 kilometre mesafe ekleyebilecek. Hizmetin erişilebilir olacağı tarih ve fiyat ise henüz resmi olarak açıklanmadı.