Ford, elektrikli modeli Mustang Mach-e için bir geri çağırma çağrısı yayınladı. Bu otomobillerin geri çağrılmasının nedeni ise cam tavanlarının uçup gitmesi riski.

Elektrikli otomobil pazarına giriş yapan Ford'un çıkardığı modellerden biri de efsaneleşmiş seri olan Mustang'in elektrikli versiyonu Mustang Mach-E idi. Firma şimdi bu otomobillerin önemli bir kısmını geri çağırıyor. Bu kararın nedeni ise panaromik ekran ve ön camda yaşanan sorunlar.

Şu ana kadar elektrikli SUV araçtan yaklaşık 18 bin adet satan Ford'dan gelen açıklamaya göre bu araçlardan 13 bin kadarı sorunlu gözüküyor. Yapılan açıklamada araçların ön camlarının ve panaromik tavanlarının sızıntı yaptığı veya daha kötü senaryolarda ise çarpışma anında, hatta sadece yolda giderken bile fırlayıp yerinden çıkabildiği ifade edildi.

Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı:

Ford otomobilleri geri çağırma işlemini kademeli olarak yapacak. ABD'de Ekim ayının sonlarında başlayacak olan geri çağırma süreci öncesinde ise şu ana kadar bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Kanada'da ise geri çağırma süreci daha şimdiden başlamış durumda.

Firma geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenliği İdaresi'ne yaptığı açıklamada, ön cam ve panaromik tavan ile ilgili sorunu fark ettiklerini, bazen bu parçaların araca olması gerektiği gibi bağlanmadığını gözlemlediklerini ifade etti. Sorunun nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Ford'un ilk elektrikli modeli:

Mustang Mach-E, ABD'li otomobil üreticisinin elinden çıkan ilk seri üretim elektrikli otomobil olmuştu. Şu ana kadar aracın piyasaya sürülme süreci oldukça sancılı geçti. Daha önce de aracın içindeki bazı vidaların doğru şekilde takılmadığı, gevşek durduğu ortaya çıkmıştı. İlk parti araçların teslimi bu nedenle gecikmişti. Ayrıca ilk araçlardan bazıları, bataryanın erkenden bitmesine neden olan bir yazılım problemi yaşamıştı.

Panaromik cam tavanlar elektrikli modellerde çok sık kullanılan bir özellik olmaya başladı. Tesla da kendi araçlarında cam tavanı standart olarak sunuyor. Tesla da Model Y SUV'lerde benzer sorunlar yaşamıştı.