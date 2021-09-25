Formula 1'de Türkiye GP öncesi son ayak olan Rusya GP için sıralama turları yapıldı. Sochi pistinde yağış altında yapılan sıralama turlarında ilk sırayı sürpriz bir isim aldı.

Formula 1'de 8-9-10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye GP öncesindeki son yarış Rusya'da Sochi pistinde yapılacak. Yarışa pilotların hangi sırayla başlayacağının belirlendiği sıralama turları yapıldı. İlk cepten başlayacak isim Norris oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle üçüncü antrenman seansı iptal edildi. Yarışseverler de yağmurun devam etmesi durumunda sıralama turlarının gerçekleştirilemeyeceğinden korkmaya başlamıştı. Neyse ki sıralama turları öncesinde yağış durdu.

Verstappen tur atmadı

İlk sektörde yarışa en arkadan başlayacak olan Verstappen zaman turu atmadı. Şampiyona liderine ek olarak Raikkonen, Mazepin, Giovinazzi ve Mick Schumacher ilk seansta elenen isimler arasında yer aldı.

Sıralama turlarının ikinci seansında ise grid cezası alacak olan bir başka pilot Leclerc de günü erken noktalamayı seçti. Bu sektörde elenen diğer isimler ise Vettel, Tsunoda, Gasly ve yine zaman turu atmayan Latifi oldu.

Son seansta ise pistin yeterince kuruduğuna karar veren pilotlar, seansın ortasından itibaren kuru zemin lastikleri ile piste çıkmaya başladı. Hamilton pit duvarına çarptığı için aracının ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı.

Sürpriz sıralama

Mercedes'in bu yılki en temel sorunlarından olan geç lastik ısıtma sorunu burada da karşısına çıktı. McLaren takımından Norris pole pozisyonun sahibi olurken ikinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz Jr. aldı. Üçüncü sırada yarışa başlayacak isim ise George Russell oldu. Hamilton ise 4. sırayı alırken, son yarışın galibi Ricciardo ise beşinci sıraya oturdu.

Bu beklenmedik sıralama sonrasında yarın yapılacak olan Rusya GP için tahminler de değişmeye başlamış durumda. Yarışta yağmur beklenmiyor olsa da ıslak zeminde yapılacak olası bir start ile birlikte oldukça ilginç olaylar görebiliriz. Formula 1'de sezonun bir sonraki ayağı Türkiye GP olacak.