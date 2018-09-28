Fortnite Hesabınızı Diğer Hesaplarınıza Nasıl Bağlarsınız?

Fortnite oyuncularının platform farklılığına maruz kalmadan oyunu deneyimleyebileceği gün geldi. PlayStation 4 oyuncuları artık diğer platformlardaki arkadaşlarıyla rekabet edebilecekler. Ancak bunun için öncelikle hesabınızı bağlamanız gerekiyor.

Yalnızca PC, Mac, iOS ve Android cihazlarınızda oyun oynayacaksanız hesabınızı herhangi bir şeye bağlamakla uğraşmak zorunda değilsiniz. Ancak konsol oyuncusu iseniz arkadaşlarınızla oynamak için yapmanız gereken tek şey birkaç dakikanızı ayırmak olacak.

Öncelikle Epic Games'in web sitesine giderek bir hesap oluşturun ya da var olan hesabınızla giriş yapın. Bu, tüm Fortnite sürümleri için kullanacağınız hesap olacak; bu nedenle başka bir şey yapmadan önce iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Oturum açtıktan sonra, hesap sayfanıza gidin ve soldaki "bağlı hesaplar" yazan sekmeye bakın. Buradan GitHub, Twitch, Xbox, PlayStation Network ve Nintendo Switch hesaplarınızı bağlayabilirsiniz. Son üç seçenekten herhangi birini seçin ve dış siteye devam edip etmeyeceğiniz sorulduğunda, seçiminizi onaylayın.

Bunu gerçekleştirmek için yapmanız gereken üç platformda da neredeyse birebir aynı.

Epic Games Hesaplarınızı Birleştirme Süreciyle İlgili Bir Not

Sony, başlangıçta PS4'ün diğer cihazlarla etkileşimini (cross-platform) engellemiş ve Xbox'ta veya Switch'te kullandığınız Epic hesabınızı kullanamaz hale getirmişti. Bu durum kullanıcıların yeni bir hesap açmalarını zorunlu kılıyordu. Şimdi ise işler çok daha basit hale geliyor.

Çok yakın bir zaman sonra Epic Games hesaplarınızdan birini seçtiğiniz konsoldan kaldırıp diğer konsoldaki hesap ile birleştirebileceksiniz. Bu, PS4'te daha az zaman geçirdiyseniz sizler için harika bir haber çünkü diğer hesaplarınızdaki tüm satın alımlarınız artık PlayStation tarafına da otomatik olarak gelmiş olacak.