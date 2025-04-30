Freepik, lisanslı görseller üzerinden eğittiği görüntü üreten yapay zekâ modeli F Lite'ı duyurdu. Ticari kullanım için görüntü üretebilen yapay zekânın iki farklı versiyonu bulunuyor.

Popüler çevrim içi fotoğraf düzenleme platformu Freepik, "F Lite" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli duyurdu. Görüntü üretimi üzerine geliştirilen bu yapay zekâ modeli, sadece lisanslı görüntüler kullanılarak eğitildi. Freepik'e yeni F Lite, bu özelliği sayesinde ticari amaçla kullanımlar için görüntü üretimi yapabilecek.

Yapılan açıklamaya göre F Lite modeli, 10 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor. Bu yapay zekâ modelinin eğitimi için 2 ay çalışıldığını söyleyen ekip, 64 adet NVIDIA H100 GPU kullandı.

İşte F Lite modelinin ürettiği bir görüntü:

F Lite, iki versiyona sahip olan bir yapay zekâ modeli. Bu versiyonlar, "Standard" ve "Texture" olarak isimlendiriliyorlar. Standard versiyon, daha öngörülebilir tasarımlar oluştururken Texture versiyon, daha iyi dokular ve yaratıcı kompozisyonlar oluşturabiliyor. Ancak Texture versiyonun hata yapma eğilimi biraz daha yüksek.

Freepik, F Lite'ı GitHub üzerinden yayımladı. Ancak bu yapay zekâ modelini çalıştırmak pek kolay değil. Zira F Lite'ı ciddi anlamda verimli olarak kullanmak isteyenlerin en az 24 GB VRAM kapasitesine sahip olan bir GPU'ya sahip olması gerekecek.