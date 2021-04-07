Kısa bir yayın hayatına sahip olsa da kaliteli içerikler üretmeyi başaran GAİN, ücretli abonelik sistemine geçtiğini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, aylık 21.90 TL'ye sunulacak paketle bazı özel içeriklere erişme imkanı yakalayacaklar.

2021 yılının başında hizmet vermeye başlayan ve pek konuşulmuyor olsa da kaliteli içeriklere sahip olan yerli dijital içerik platformu GAİN, ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Söz konusu duyuruyu kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta aracılığıyla gerçekleştiren platform, ücretli abonelik fiyatlarını da bu e-postada açıklamış oldu.

GAİN tarafından yapılan açıklamalara göre platformun ücretli abonelik platformu, alıştıklarımızdan biraz farklı olacak. Yetkililer, bazı içeriklerin daha önceden de olduğu gibi tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaya devam edeceğini, bazı içeriklere erişim içinse premium aboneliğe ihtiyaç duyulacağını belirtiyorlar. Bu bağlamda yeni ve özgün içeriklerin ücretli olacağını söyleyebiliriz.

GAİN Premium ücreti, aylık 21.90 TL olacak

GAİN'in kullanıcılara gönderdiği e-postaya göre GAİN Premium hizmetinin ücreti, aylık 21,90 TL olacak. Kullanıcılar, bu ödemeyi kredi ya da banka kartları ile uygulama içinden ya da harici olarak ödeyebilecekler. Ancak bu noktada uygulama içi ödemede ufak bir fiyat farkı olacağını söylemek gerekiyor. GAİN'e göre uygulamayı kullanarak ödeme yapmak isteyen kullanıcılar, 23,99 TL ödemek durumunda kalacaklar. Bu farkın nedeni muhtemelen, Google ya da Apple gibi şirketlerin geliştiricilere uyguladığı kesintilerden kaynaklanıyor.

Platform yetkilileri, ücretli abonelik paketinde yer alacak bazı yeni içeriklerini de açıkladı. Buna göre GAİN Premium abonesi olmaya başlayan kullanıcılar; Corporate, David Bowie Last Five Years, Metot, Senkron, Years & Years ve Zoey’s Extraordinary Playlist gibi içeriklere erişme imkanı yakalayacaklar. Bakalım GAİN, içeriklerinin kalitesiyle kullanıcıların bu platform için para harcamasını sağlayabilecek mi.