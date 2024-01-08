Galatasaray'ın sponsorları arasında yer alan GKN Kargo'nun konkordato başvurusu yaptığı öğrenildi. Görünen o ki sponsorluk anlaşması, şirketin mali durumunu bozdu.

Kargo sektörünün son dönemlerde yaygınlaşan temsilcilerinden biri olan GKN Kargo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süre önce Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yapan firma, konkordato talebinde bulundu. Edinilen bilgilere göre şirketin borcu 500 milyon TL'yi geçmiş durumda.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, şirketin olası hacizler için koruma talep ettiği öğrenildi. Bununla birlikte; mahkemenin şirkete 3 aylık geçici mühlet verdiği ifade edildi. Bu sürecin yönetilmesi için de "konkordato komiseri heyeti" oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda, şirketin toplam varlıklarının 281 milyon 194 bin TL olduğu belirtildi.

İddiaya göre GKN Kargo'yu bu hâle getiren, Galatasaray sponsorluğu oldu

GKN Kargo, Temmuz 2023'te Galatasaray ile masaya oturdu ve bir sponsorluk anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya göre şirket, Galatasaray'a 42 milyon TL ödeyecekti. İşte konkordatoya yol açan nedenin de tam olarak bu sponsorluk anlaşması olduğu öğrenildi. Mahkemeye verilen dilekçede, "Şirketimiz kımıldayamaz hâle geldi." ifadesine yer verildi. İddiaya göre sponsorluk, GKN Kargo'nun mali yapısını bozmuş durumda.

GKN Kargo ile Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını görüyoruz. Eğer konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.