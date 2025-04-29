Galaxy S21 Serisi İçin Veda Güncellemesi Olan One UI 7 Yayımlandı!

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Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayımladı. Bu, serinin son büyük sistem güncellemesi oldu.

Samsung, Galaxy S21 serisi için One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. One UI 7 güncellemesi S21 serisinin aldığı son büyük güncelleme olacak.

Samsung, 2021’de piyasaya sürdüğü Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini kullanıma açtı. Ancak işin biraz da buruk bir tarafı var; çünkü bu güncelleme S21 serisinin alacağı son büyük Android güncellemesi olacak. Bundan sonra cihazlar sadece güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edecek.

Galaxy S21 serisinin alacağı son büyük güncelleme

Samsung One UI 7 güncelleme

Samsung, yılın başında güncellediği destek planına göre Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerine artık üç ayda bir güvenlik güncellemesi gönderecek. Öte yandan Galaxy S21 FE bu plana dahil edilmeyecek.

One UI 7 güncellemesi ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayımlandı. “G99xNKSU8HYD9” sürüm numarasıyla gelen bu güncelleme, yaklaşık 3,5 GB boyutunda. Samsung Türkiye’nin takvimine göre ise Galaxy S21 sahipleri bu güncellemeye 20 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kavuşacak.
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Kaynak : https://www.sammobile.com/
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