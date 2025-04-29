Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayımladı. Bu, serinin son büyük sistem güncellemesi oldu.

Samsung, Galaxy S21 serisi için One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. One UI 7 güncellemesi S21 serisinin aldığı son büyük güncelleme olacak.

Samsung, 2021’de piyasaya sürdüğü Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini kullanıma açtı. Ancak işin biraz da buruk bir tarafı var; çünkü bu güncelleme S21 serisinin alacağı son büyük Android güncellemesi olacak. Bundan sonra cihazlar sadece güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edecek.

Galaxy S21 serisinin alacağı son büyük güncelleme

Samsung, yılın başında güncellediği destek planına göre Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerine artık üç ayda bir güvenlik güncellemesi gönderecek. Öte yandan Galaxy S21 FE bu plana dahil edilmeyecek.

One UI 7 güncellemesi ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayımlandı. “G99xNKSU8HYD9” sürüm numarasıyla gelen bu güncelleme, yaklaşık 3,5 GB boyutunda. Samsung Türkiye’nin takvimine göre ise Galaxy S21 sahipleri bu güncellemeye 20 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kavuşacak.