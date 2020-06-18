Snapdragon 865'li Galaxy Z Flip 5G, Geekbench'te Görüldü

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, 5G versiyonuyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefonu yeni nesil bağlantı teknolojisine taşıyacak olan model, Snapdragon 865 işlemcisiyle performans amiral gemilerinin arkasında kalmayacak.

Samsung, şubat ayında düzenlediği Unpacked etkinliğinde yılın ilk amiral gemisi serisi Galaxy S20'yi ve dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmıştı. Görünüşe göre Samsung, şimdi de katlanabilir Galaxy Z Flip'in 5G versiyonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Galaxy Z Flip 5G'nin sadece yeni nesil hücresel bağlantı teknolojisini destekleyeceği öngörülüyordu. Katlanabilir telefonun 5G versiyonunun Geekbench'te görülmesiyle cihazın 5G desteğinden daha fazlasıyla geleceği ortaya çıktı. Geekbench testlerinde ortaya çıkan sonuca göre, standart modeldeki Snapdragon 855+ işlemcisine yükseltme geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G, Geekbench puanı

Galaxy Z Flip 5G, Geekbench performans testi veritabanında SM-F707B model numarasıyla karşımıza çıktı. Sızıntıya göre cihazda, Kona kod adlı sekiz çekirdekli Qualcomm işlemci bulunuyor ve bu da amiral gemisi Snapdragon 865 yongasına işaret ediyor. Galaxy Z Flip'in şubat ayında tanıtılan versiyonunda, geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855+ yer alıyor.

Yeni modelin diğer tüm özelliklerinin aynı kalması bekleniyor. Yani Galaxy Z Flip 5G'de Snapdragon 865 işlemcisine 8 GB RAM eşlik edecek. Telefonda ayrıca FHD+ çözünürlüklü, 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inçlik Infinity-O ekran, 12 MP + 12 MP çift kamera, 15 W hızlı şarj, 9 W kablosuz şarj desteğine sahip 3300 mAh batarya yer alacak. Cihaz yine Bluetooth 5.0 ve NFC desteği de sunacak.

Galaxy Z Flip 5G'nin yaklaşık 1.500 dolarlık fiyat etiketiyle çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Telefonun temmuz ayında Galaxy Buds Live TWS kulaklıklar (diğer adıyla Galaxy Buds X) ve Galaxy Watch 3 ile birlikte veya ağustos ayında Galaxy Note 20 serisiyle birlikte tanıtılacağı konuşuluyor.