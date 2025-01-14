iPhone uyumlu yeni Gamebaby kılıfı tanıtıldı. Yeni kılıf iPhone modellerini Game Boy tarzı retro konsollara dönüştürüyor.

Bitmo Lab, iPhone kullanıcıları için retro oyun deneyimini daha erişilebilir hale getiren yeni bir ürün tanıttı. Gamebaby adlı bu yeni kılıf, iPhone'u Game Boy benzeri bir konsola dönüştürmeyi vadediyor.

Bitmo Lab, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max modelleri için özel olarak tasarlanmış Gamebaby adlı yeni bir oyun kumanda kılıfını tanıttı. iPhone kullanıcıların telefonlarını retro bir konsola dönüştürmelerine olanak tanıyor.

7000'den fazla retro oyunu iPhone'nda oynamak mümkün

Gamebaby kılıfının alt kısmı, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance ve NES oyunlarını destekleyen bir kumanda işlevi görüyor. Kumanda 7000'den fazla oyunu, Game Boy butonula uyumlu şekilde oynanabilir hale getiriyor. Kılıf ise kullanıcıların daha rahat bir oyun deneyimi yaşaması için D-pad, A/B butonları, Başlat, Seç ve omuz butonları gibi temel oyun kontrol işlevlerini içeriyor.

Gamebaby, tamamen mekanik bir tasarıma sahip bir kılıf olarak karşımıza çıkıyor. Bluetooth, Wi-Fi veya şarj desteği bulunmayan bu kılıf, kumanda işlevini Delta uygulamasının özelleştirilmiş Game Boy skinleri aracılığıyla sağlıyor. Kılıfın arkasındaki silikon pedler, dokunmatik ekran butonlarına basarak oyunları kontrol etmenize imkan tanıyor. Şu an için yalnızca bir renk seçeneğiyle ve belirli iPhone modelleriyle uyumlu olan Gamebaby, ön siparişe sunulmuş durumda ve 2025'in ilk yarısında çıkarılması bekleniyor.