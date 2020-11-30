Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri, Otomobil Geliştiriyor

Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin birkaç hafta önce yanan otomobili ECOTRON-4, çok daha gelişmiş olarak yeniden yapılacak. Talihsiz olay nedeniyle büyük üzüntü yaşayan öğrencilere gelen destek, öğrencilerin yeniden çalışmalara başlamalarını sağladı.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) tarafından geliştirilen bir otomobilin, hangarda yandığından ve kullanılamaz hale geldiğinden bahsetmiştik. ECOTRON-4 isimli otomobilin geliştiricileri, yaşanan talihsiz olaydan sonra büyük üzüntü yaşamışlardı ancak o talihsiz günler geride kalmış durumda. Çünkü öğrenciler, yardımseverlerden aldıkları destekler sonucunda yeni bir otomobil geliştirmeye başladılar.

Konuyla ilgili açıklamalar, ORET Başkanı Ali Alper Korkmaz tarafından yapıldı. Yaşanan talihsiz olayın ardından yetkililer, yöneticiler ve hatta rakip takımlardan destek mesajları aldıklarını söyleyen Korkmaz, yeniden çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bu denli kötü bir olaydan sonra mutlaka daha iyi olayların yaşanacağına inandığını belirten Ali Alper Korkmaz, ciddi bir başarı elde etmek istediklerini, bu yönde çalıştıklarını söylüyor.

2021'deki yarışlara katılmak istiyorlar

Korkmaz, TÜBİTAK'ın 2021 yılında bir yarış düzenleyeceğini ve kendilerinin de o yarışa katılmak istediklerini ifade ediyor. Takım kaptanı Melih Burak Albayram, konuyla ilgili açıklamalarında ise yaşanan talihsiz olay sonrasında çok üzüldüklerini ancak bu üzüntünün kendilerine güç verdiğini söyledi. Yarışlardan çekilmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Albayram, daha sıkıntısız, sağlam ve rekabetçi araçlar üreteceklerinin altını çizdi.

Melih Burak Albayram, kendilerine gelen desteklerle ilgili de konuştu. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kendilerini arayarak makamına davet ettiğini ve kendilerine destek olacaklarını söylediğini belirten Albayram, "Gaziantep'i Geliştirme Vakfı"nın bu konuda aracı olacağını ifade etti. Yaşanan olaydan ders çıkarttıklarını ve bunun kendilerini kamçıladığını söyleyen Albayram, destekler sayesinde umutlarının yeşerdiğini sözlerine ekledi.