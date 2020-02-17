Geleceğe Dönüş 2’de uçan kaykay sahnesinde görülen ve filmin dublörlerinden de olan Cheryl Sanders, eski eşinin evinin önünde meydana gelen silahlı çatışmada, eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Dublörler, sinema sektörünün görülmeyen kahramanlarıdır. En sevilen filmlerin, tehlikeli sahnelerinin gerçekleşmesini sağlayan dublörler, meslekleri dolayısıyla kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Bugüne kadar gerçekleşen kazalarda pek çok dublör ağır şekilde yaralandı ve bazı dublörler hayatını kaybetti.

Bu sefer aktaracağımız dublörün hikayesi ise film setinin dışında sona erdi. 80’lerden itibaren yaklaşık 70 filmde dublör olarak görev alan Cheryl Sanders, eski kocasının evinin dışında meydana gelen silahlı çatışmada eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Hollywood’da dublör olarak görev alan Cheryl Sanders, ikonik film serilerinden olan Geleceğe Dönüş serisinin ikinci filmindeki ünlü uçan kaykay sahnesinde görülmüştü. Sanders, Geleceğe Dönüş filmlerinde dublör olarak da yer aldı. Sanders, Geleceğe Dönüş 2’de meydana gelen kaza nedeniyle bir süre dublörlüğe ara vermek zorunda kalmıştı.

Ünlü dublörün hayatını kaybettiği silahlı çatışma, eski eşinin evinin önünde meydana geldi. Cheryl Sander ve Robert Lindsey Duncan, 1999 yılında evlendiler ve 2009 yılında boşandılar. Çiftin evliliklerinden iki çocukları olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili yapılan haberlere göre Cheryle Sanders ve eski eşi Robert Lindsey Duncan, çocuklarının üniversite masrafları konusunda anlaşamadılar.

Cheryl Sanders ve eşi Robert Reed Sanders’ı vurarak öldüren Robert Lindsey Dunca, Lindsay Duncan ve Robert Reed Sanders’ın evin önünde kendisine pusu kurduklarını iddia etti. Üzerinde silahlar da bulunan Cheryle ve Robert Reed Sanders’ın kameralarla evi izlediği de iddia edildi.

Cheryle Sanders ve eski eşi arasındaki anlaşmazlık uzun zamandır devam ediyordu. Sağlık ve spor markası olan Genesis Today’in kurucusu ve CEO’su olan Robert Lindsey Duncan, 2016 yılında Cheryl Sanders’a iftira ve hakaret iddiaları ile dava açtı.

Geleceğe Dönüş 2’nin de dublörlerinden olan Cheryle Sanders Brooke Shields, Sharon Stone, Renne Russo ve Kathleen Turner gibi oyunculara dublörlük yaptı. Cheryl Weeler Duncan olarak bilinen dublör Bird on a Wire, Die Hard 2 gibi filmlerde dublörlük yaptı.