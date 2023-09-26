Getty Images, metinden görüntü üretebilen yapay zekâ aracı Generative AI'yi duyurdu. Erken erişim aşamasında olan araç, kullanıcıları yasal olarak korurken, para kazanmaya da imkân tanıyor.

Dünyanın en popüler stok görsel platformlarından Getty Images, "Generative AI" olarak isimlendirdiği yapay zekâ destekli aracını duyurdu. DALL-E ve Midjourney benzeri bir araç olarak karşımıza çıkan Generative AI, kullanıcıların yazdığı metinlerden görüntü oluşturabilecek. Henüz erken erişim aşamasında olan aracın yakın bir gelecekte tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Getty Images'in yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı, NVIDIA tarafından hazırlanan bir model üzerine inşa edildi. Getty Images kütüphanesinde bulunan 500 milyon civarı içerikle de eğitilen yapay zekâ, ürettiği tüm görsellere de özel bir filigran ekleyecek. Kullanıcılar, bu filigran sayesinde söz konusu görüntünün yapay zekâ tarafından üretildiğini anlayabilecekler.

Telif sorunu yaşanmayacak, üreticiler para kazanacak!

Getty Images, yapay zekâ aracını kullananlara bazı avantajlar sunacak. Diğer her şeyden önce, bu araç ile oluşturulan görseller için telif sorunu yaşanmayacak. Şirket, bu işle kendisi uğraşacak. Ayrıca kullanıcılar, yapay zekâ tarafından üretilen görsellerin eğitim için kullanılmasına izin verebilecek. Bu tür kullanıcılar, eğitim süreci için para kazanma olasılığı da yakalayacak. Getty Images, ihtiyaç duyulan kaynağı aboneliklerden sağlayacağını söylüyor.

Bu arada; Generative AI tarafından üretilen görsellerin kişiye özel olacağını belirtelim. Yapılan açıklamaya göre oluşturulan bir görüntü, diğer kullanıcıların lisanslamaları için Getty Images kütüphanesine eklenmeyecek. Böylelikle Getty Images aboneleri için eşsiz bir deneyim sunulmuş olacak. Araç kullanıma sunulduğunda, DALL-E ve Midjourney gibi rakiplerine karşı nasıl bir pozisyon alacağını hep birlikte göreceğiz.