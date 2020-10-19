Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pixel 5'i satın alan kullanıcılar, Google destek forumlarında cihazın ekran panelinin ana gövdeden ayrıldığını bildirmeye başladı. Google, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ABD merkezli arama devi Google, son yıllarda akıllı telefon sektöründe de boy göstermeye başladı. Piyasaya sürdüğü Pixel markalı akıllı telefonlarla iyi bir ivme yakalayan firma, son olarak yeni amiral gemisi telefonu Pixel 5'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Tanıtımın üzerinden henüz birkaç hafta geçmesine rağmen telefonla ilgili ciddi şikayetler gelmeye başladı.

Google Pixel 5'i satın alan kullanıcılar, Google Pixel ürün forumlarında ekran panelinin telefonun ana gövdesinden ayrıldığını bildirmeye başladı. Kullanıcılar, ekranla gövde arasında oluşan bu boşluğun toz ve suyun telefona nüfuz etmesine izin verebileceğini düşünüyor. Google, Pixel 5'i 1,5 metreye kadar suya dayanıklılık iddiasına sahip olan IP68 sertifikasıyla beraber piyasaya sürmüştü.

Kullanıcılar, ekranı gövdeden ayrılan Pixel 5 fotoğraflarını paylaşmaya başladı:

Google'ın destek forumlarında bir kullanıcı tarafından paylaşılan bu görüntüde de görebileceğiniz üzere cihazın gövdesi ile ekran paneli arasında gözle görülür bir ayrılma var. Bu da kullanıcıların cihazlarını ıslak bir yere koymadan önce iki kez düşünmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Pixel 5'in yalnızca birkaç hafta önce piyasaya sürüldüğünü göz önüne alacak olursak bu sorun, uzun kullanımda ortaya çıkabilecek bir hatadan ziyade telefonun fabrika çıkışıyla alakalı gibi görünüyor. Şu anda çok fazla sayıda şikâyet olmasa da telefonun yeni tanıtıldığını, sorunun gelecekte oldukça yaygın olabileceğini de belirtmek gerek.

Pixel akıllı telefon serisi, geçmişte de erken dönem donanım ve yazılım sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu noktada geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Pixel 4'ün yüz tanıması, kullanıcının gözleri kapalıyken bile biyometrik hatları tanıyıp telefon kilidini açması nedeniyle gündem konusu olmuştu. Google, bu sorunu bir yazılım güncellemesiyle halletse de Pixel 5'in daha ciddi bir probleme sahip olduğu aşikâr.