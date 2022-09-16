Son günlerde Google aramalarında sık sık karşımıza çıkan garip isimli ve virüslü siteler neden sürekli karşımıza çıkıyor? Gelin hep birlikte bu 'dolandırıcılığın' nasıl işlediğine yakından bakalım.

Hepimizin her gün defalarca kez kullandığı Google, sürekli olarak sizlere daha iyi hizmet vermek için çeşitli güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler kimi zaman arama sonuçları kimi zamansa direkt olarak algoritma ile alakalı olabiliyor. Bazen de bu güncellemeler sorunları düzeltmek için yapılsa da durumu daha kötü hale getirebiliyor.

Özellikle son 1 ayda Google üzerinde belirli bir konuda detaylı bir arama yaptıysanız, ilk sayfada ve üst sıralarda garip isimli ve sonu .pl, .de, .it, .ru ve .ch ile biten sitelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Aslında aradığınız konuyla alakası bile olmayan bu siteler nasıl oluyor da gerçek bilgi kaynaklarından bile üst sıralarda yer alıyor?

Sistem nasıl çalışıyor?

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Google, arama motoru hizmetini güncelleyeceğini ve SEO odaklı içerikler yerine kullanıcı deneyimine odaklanan içerikleri ön plana çıkaracağını açıklamıştı. Bu haber duyulur duyulmaz kötü niyetli kullanıcı hemen kolları sıvayarak kaliteli içerikler sunan siteleri kopyalayarak SEO ve kullanıcı deneyimi konusunda Google’ın algoritmasını kandırmaya çalıştı. Başarılı olan sitelerde kullanıcıların arattığı kelimelerle ilgili gibi görünen ve (sözde) kullanıcı deneyimine olumlu etki edecek içerikler girildikten sonra kurbanlar beklenmeye başlıyor.

Aradıkları konuyla ilgili bu siteleri gören kullanıcılar linke tıkladıkları anda link onları kimi zaman farklı bir siteye kimi zamansa bir Youtube videosuna yönlendiriyor. Bu şekilde siteler, kullanıcıların cihazlarına virüs bulaştırmak ya da YouTube videolarına izlenme kasmak için kullanılıyor.

Peki bu siteler neden en üst sıralarda yer alıyor?

Google normalde bu tarz siteleri tespit ettiğinde arama sonuçlarında ya en arkaya atıyor ya da tamamen kaldırıyordu. Ancak yapılan son güncellemelerin ardından bu siteler en üst sıralarda çıkmaya başladı. Bazı uzmanlar bunun algoritmadaki bir değişikliğin sistemi alt üst etmesinden dolayı olabileceğini düşünüyor. Bazı kullanıcılara göreyse bu sitelerin sahipleri, yeni algoritmanın bir açığını keşfederek bunu kendi çıkarları için kullanıyor.

Özellikle Google’ın geçtiğimiz ay yayınladığı ‘Faydalı İçerik Güncellemesi’ bu tarz sorunların önüne geçmeyi ve SEO içeriklerden çok kullanıcı deneyimine odaklanan içerikleri ön plana çıkarmayı hedefliyordu. Geçtiğimiz günlerde kelimenin tam anlamıyla arşa çıkan bu sorun, Faydalı İçerik Güncellemesinin adım adım yayınlanmasının ardından nihayet sona ermiş gibi görünüyor.

Google bu sitelerin neden bu kadar ön plana çıktığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar sorunların çözüldüğüne dair geri bildirimler göndermeye başladı bile. Ancak bazı kullanıcılar sorunun halen devam ettiğini ifade ediyor.