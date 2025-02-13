Google DeepMind, robotların birbirleriyle futbol oynadıklarını gösteren bir video paylaştı. Bu minyatür robotlar, futbolun kurallarını bile öğrenmişler.

Yapay zekâ teknolojileri her gün çok daha iyi hâle getiriyor ve hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık bilim kurgu filmlerini aratmayan bir hâle geldiğini söylememiz mümkün. Bu teknolojinin bir sonraki adımı, robotik ile birleştirilmesi.

Google, yapay zekâ araştırmalarında en çok öne çıkan şirketlerden biriydi. Öyle ki Gemini modeliyle birçok gelişmiş özellik sunuluyordu. Aynı zamanda DeepMind departmanı birçok farklı çalışmayı yürütüyordu. Şimdi ise DeepMind’dan ağzınızı açık bırakacak bir paylaşıma bakıyoruz.

Minyatür robotların futbol oynadığı video paylaşıldı

Aslında daha önce yapılan ancak yeniden gündeme gelen bu paylaşımda, 2 adet minyatür robotun yer aldığını görüyoruz. Bu robotlar, birbirleriyle futbol maçı yapıyorlar. Evet, futbol maçı.

Bu minyatür robotların ismi Robotis OP3. Araştırmacılar, eğitim sırasında robotlara yürüme, tekmeleme ve düştükten sonra kalkma gibi hareketleri öğretmeyi başardılar. Bunun ardından da videodaki büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Robotların âdeta koştuklarını, top sürdüklerini, düşüp kalktıklarını görebiliyoruz.

Araştırmacılar, robotların futbol kurallarını bile anlamayı başardığını ifade etmiş. Topun nereye gitmesi gerektiği ve ne zaman rakipten gelen şutların engelleneceği gibi şeyleri öğrenebilmişler.

Robotis OP3, erken aşamalarında olan bir çalışma olsa da şimdiden bizi gelecekte ne kadar etkileyici şeylerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.