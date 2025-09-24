Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Google Fotoğraflar'a Görselleri Konuşarak Düzenleme Özelliği Geldi

Google, sunulan Fotoğraflar uygulamasının konuşarak düzenleme yapma özelliğini diğer kullanıcılara getirdi. ABD'deki Android sahipleri, Gemini yoluyla sesli bir şekilde görselleri düzenleyebilecek.

Google Fotoğraflar'a Görselleri Konuşarak Düzenleme Özelliği Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, geçtiğimiz aylarda Fotoğraflar uygulamasına yapay zekâ destekli çok kullanışlı bir özellik getirmişti. Gemini destekli bu özellik, konuşarak görselleri düzenleme imkânı tanıyordu. Özellik, şimdiye kadar yalnızca Google’ın kendi Pixel 10 telefonlarında kullanılabiliyordu.

Teknoloji devi, kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Google Fotoğraflar’ın yeni yapay zekâ destekli düzenleme özelliğini diğer Android telefon sahiplerine getirdiğini açıkladı.

Konuşarak fotoğraf düzenleme özelliği, şimdilik sadece ABD’de kullanılabiliyor

goog

Özellik, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uyumlu Android kullanıcıları için Google Fotoğraflar üzerinden çıkış yaptı. Bu yüzden şimdilik yalnızca ABD’den erişilebiliyor ve bizde yok. Şirket diğer ülkelere gelişiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen dönemde geniş çapta sunulacağını tahmin edebiliriz.

Kullanıcılar, özelliği Google Fotoğraflar’ın editörüne eklenen “Düzenlemeye yardım et” isimli butonla kullanabilecek. Bu kısım yoluyla görselde nasıl bir değişiklik istediğinizi anlatacaksınız, Gemini destekli özellik de sizi dinleyerek görsel üzerinde istediğiniz değişiklikleri uygulayacak. Değişiklikleri ister sesli olarak isterseniz de metin olarak yapay zekâya söyleyebileceksiniz. Ayrıca yapay zekâ, kullanıcılara görsel için düzenleme önerilerinde de bulunacak.

Google, bu özellikle fotoğraf düzenlemeyi kullanıcılar için çok daha hızlı, kolay ve erişilebilir hâle getirmeyi planlıyor. Ekstra uğraş olmadan, herhangi bir düzenleme bilgisi gerekmeden istediğinizi söyleyip görseli istediğiniz hâle getirmek gerçekten çok yararlı olacaktır. Umarız yakında Türkiye’ye de gelir ve biz de deneyimleme imkânı yakalarız.

Google Play Daha da Kişiselleştirilmiş Hâle Geliyor: İşte Yeni Gelen Yapay Zekâ Destekli Özellikler Google Play Daha da Kişiselleştirilmiş Hâle Geliyor: İşte Yeni Gelen Yapay Zekâ Destekli Özellikler
Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim