Google Fotoğraflar'a Görselleri Konuşarak Düzenleme Özelliği Geldi

Google, sunulan Fotoğraflar uygulamasının konuşarak düzenleme yapma özelliğini diğer kullanıcılara getirdi. ABD'deki Android sahipleri, Gemini yoluyla sesli bir şekilde görselleri düzenleyebilecek.

Google, geçtiğimiz aylarda Fotoğraflar uygulamasına yapay zekâ destekli çok kullanışlı bir özellik getirmişti. Gemini destekli bu özellik, konuşarak görselleri düzenleme imkânı tanıyordu. Özellik, şimdiye kadar yalnızca Google’ın kendi Pixel 10 telefonlarında kullanılabiliyordu.

Teknoloji devi, kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Google Fotoğraflar’ın yeni yapay zekâ destekli düzenleme özelliğini diğer Android telefon sahiplerine getirdiğini açıkladı.

Konuşarak fotoğraf düzenleme özelliği, şimdilik sadece ABD’de kullanılabiliyor

Özellik, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uyumlu Android kullanıcıları için Google Fotoğraflar üzerinden çıkış yaptı. Bu yüzden şimdilik yalnızca ABD’den erişilebiliyor ve bizde yok. Şirket diğer ülkelere gelişiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen dönemde geniş çapta sunulacağını tahmin edebiliriz.

Kullanıcılar, özelliği Google Fotoğraflar’ın editörüne eklenen “Düzenlemeye yardım et” isimli butonla kullanabilecek. Bu kısım yoluyla görselde nasıl bir değişiklik istediğinizi anlatacaksınız, Gemini destekli özellik de sizi dinleyerek görsel üzerinde istediğiniz değişiklikleri uygulayacak. Değişiklikleri ister sesli olarak isterseniz de metin olarak yapay zekâya söyleyebileceksiniz. Ayrıca yapay zekâ, kullanıcılara görsel için düzenleme önerilerinde de bulunacak.

Google, bu özellikle fotoğraf düzenlemeyi kullanıcılar için çok daha hızlı, kolay ve erişilebilir hâle getirmeyi planlıyor. Ekstra uğraş olmadan, herhangi bir düzenleme bilgisi gerekmeden istediğinizi söyleyip görseli istediğiniz hâle getirmek gerçekten çok yararlı olacaktır. Umarız yakında Türkiye’ye de gelir ve biz de deneyimleme imkânı yakalarız.