Google'dan G-Board'a Yeni Özellik: Katlanabilir Pixel Yolda

Yalnızca G-Board'ın beta sürümüne kayıt olanların kullanabildiği G-Board Beta'ya güncelleme geldi. Bu güncellemeye göre G-Board'a bölünebilir klavye özelliği eklendi. Bu özellik katlanabilir bir Google Pixel'in habercisi olabilir.

Google tarafından yapılan sanal klavye ugulaması G-Board ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunuldu. Google, G-Board'un tasarımında geçen sene büyük değişikliklere gitmişti. Yalnızca beta sürümüne dahil olan kullanıcıların kullanabildiği yeni beta sürümünde ortaya çıkan değişikliklere göre ise şirket bir kez daha değişikliğe gitmiş gibi görünüyor. Öne çıkan değişikliklere göre G-Board'a katlanabilir telefonlarda yazmayı kolaylaştıracak bölünmüş klavye özelliği eklendi.

Yapılan tahminlere göre ise yeni eklenen bölünmüş klavye özelliği Google'nın katlanabilir telefonu olma adayı Pixel Fold hakkında günyüzüne ışık tutuyor olabilir.

Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold Yakında Geliyor Mu?

Google, Android'in son sürümünü ilk defa kendi tasarladığı Pixel telefon modeliyle buluşturuyor. Firma bu sayede hem yazılımcılara hem de Android severlere hitap etmeyi planlıyor. Pixel severlerin ve akıllı telefon dünyasının aklında katlanabilir telefonlar ortaya çıktığından beri Google'ın katlanabilir telefon üretip üretmeyeceği sorusu var.

Google'nın katlanabilir cihazı olabikecek Pixel Fold hakkında ilk somut bilgiler bir süre önce akıllı telefon sektörün güvenilir ismi, 25 yıllık ekran üreticisi Ross Young tarafından verildi. Young'un iddiasına göre 2022 yılının son çeyreğinde ilk katlanabilir Pixel, Pixel Fold adı altında tanıtılacak. G-Board betaya eklenen bu bölünebilir klavye özelliği, Ross Young'un iddialarını az da olsa destekler nitelikte olabilir.

Peki siz katlanabilir Google Pixel Fold hakkında ne düşünüyorsunuz? Google katlanabilir bir Pixel üretmeli mi?