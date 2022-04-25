E-ticarette adeta dev bir hale gelen ve her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden Amazon, insansı robot teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

İnsansı robotlar her ne kadar geleceğin teknolojisi olarak görülse de şu anda yolun çok daha başındayız. Haliyle teknoloji devleri bu gelişmekte olan alanda bir nevi yarış halindeler. İnsansı robot teknolojisinin geliştiğini görmeyi en çok isteyen isimlerden birinin Elon Musk olduğunu söylesek, çok da yanlış olmaz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde kendisi oldukça ilginç bir açıklama yapmış ve insansı robotların elektrikli arabalardan bile daha önemli olduğunu söylemişti.

Tesla’nın kurucusundan duyduğumuz bu cümle, birçoğumuzda şok etkisi yaratsa da insansı robot teknolojisinin şirketler tarafından ne kadar ciddiye alındığının da bir göstergesi olmuştu. Üstelik Musk, bu düşüncesinde yalnız da değil. Dev ticaret şirketi Amazon da yaptığı yeni bir açıklama ile insansı robot teknolojisi için elini taşın altına koyacağını. Şirket şimdilik Musk kadar büyük yatırımlar yapmasa da robot teknolojisini desteklediğini ortaya koydu.

İnsansı robot teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Gelişmekte olan teknolojileri destekleme amacıyla yola çıkan Amazon, icat etme meraklarını ve heyecanlarını paylaşan şirketlere yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Üstelik Amazon, yatırım yapılacak şirketlerin isterlerse kendileriyle çalışabileceklerini ve Amazon’a kullanıcı yönlendirebileceklerini; isterlerse de bu yatırımı tamamen kendi şirketlerinin büyümesi için kullanabileceklerini bildiriyor. Yatırım yapmak için 1 milyar dolar (yaklaşık 14 milyar TL) ayıran Amazon, şimdiden gözüne birkaç şirketi kestirdi bile.

Amazon, ayırdığı fonun 150 milyon dolarını (yaklaşık 2 milyar TL) iki ayaklı robot üretimi yapan Agility Robotics’e yatırmayı planlıyor. Amazon, fonun geri kalan kısmını ise; giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalar gerçekleştiren Modjoul’a, envanter doğrulamaları için bilgisayar teknolojisi kullanan Vimaan, raf istifleme sistemi için robot teknolojisinden yardım alan BionicHIVE ve dokunsal robot kolları üzerinde çalışamalar yapan Mantis Robotics’e aktarmayı planlıyor. E-ticaret devi olmaktan çıkan ve yatırımlarıyla robot teknolojisine destek veren Amazon, yeni teknolojileri desteklemeye devam edeceklerini belirtiyor.

Düşünüldüğünde geçtiğimiz yıl yaklaşık 470 milyar dolar gelir elde eden Amazon için 1 milyar dolar çok da büyük bir miktar değil. Ancak yatırım yaptığı şirketlerin geleceğin teknolojisini geliştirdiği düşünüldüğünde bu yatırım aslında çok daha değerli bir hale geliyor.