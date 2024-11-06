Google'ın patentini aldığı yeni teknoloji, sürücülerin yerine aracın kontrolünü kendi ele alabilecek.

Modern otomobillerde envai çeşit teknolojiyi görmeye alışkınız, öyle ki artık otomobiller artık neredeyse tekerlekli bilgisayarlara dönmüş durumda. Bu teknolojilerin en çok kullanılanı ise sürüş yardım sistemleri. Şerit takibi, hız kontrol, frenleme yardımcı, dönüş yardımı gibi pek çok sistem artık otomobillerde sıkça karşımıza çıkıyor. Elbette bu özellikler çalışırken veri de topluyorlar.

Google da gözünü bu verilere dikmiş durumda. Teknoloji devinin Waymo üzerinden yaptığı patent başvurusunda, bu tür sürüş yardım sistemlerinden toplanan verilerin toplanıp işlenmesi ile sürücünün kötü bir sürücü olup olmadığını belirleyecek bir sistem geliştirilecek.

Veriyi toplamakla kalmayıp aracı da kendi kullanacak

25 sayfalık patent başvurusuna göre Google, sürücünün davranışlarını inceleyecek. Sonrasında da "düzeltici aksiyonlar" almaya başlayacak. Bu aksiyonlar "sinyal vermeden dönülmez" seviyesinden başlayacak, en son aracın kontrolünü tamamen ele almaya kadar gidecek. Hatta bu sistem, trafikteki diğer araçları da size karşı uyaracak.

Öte yandan bu sistem sadece aracın kontrolünü almayacak, sürücünün sürüş tarzını da öğrenecek. Böylece bir sorun olduğunda müdahale edebilecek. Ayrıca tekrarlayan hatalara karşı aracın kontrollerini ve gerekiyorsa kalibrasyonunu da yapacak.

Bu patent ne kadar ilgi çekici olsa da bu teknolojiyi otomobillerde görmemiz zaman alabilir, hatta firmaların ne kadar çok patenti son ürüne dönüştürmediğini düşündüğümüzde Google bu teknolojiyi hiçbir zaman kullanıma da almayabilir.